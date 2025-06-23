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        Edirne'de park halindeki tıra çarpan otomobilin sürücüsü ağır yaralandı

        Edirne'de Hamzabeyli Sınır Kapısı yolunda park halindeki tıra çarpan otomobilin sürücüsü ağır yaralandı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 23.06.2025 - 23:57 Güncelleme: 23.06.2025 - 23:57
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        Edirne'de park halindeki tıra çarpan otomobilin sürücüsü ağır yaralandı
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        Edirne’de Hamzabeyli Sınır Kapısı yolunda park halindeki tıra çarpan otomobilin sürücüsü ağır yaralandı.

        O.A.Y. idaresindeki 31 EB 648 plakalı otomobil, Hamzabeyli Sınır Kapısı yolunda park halindeki Romanya plakalı tıra arkadan çarptı.

        Çarpmanın etkisiyle otomobil yol kenarına savruldu.

        İhbar üzerine olay yerine polis, jandarma, itfaiye ve sağlık ekipleri sevk edildi.

        Kazada ağır yaralanan sürücü, olay yerine gelen sağlık ekiplerince Trakya Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastanesine kaldırıldı.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Edirne haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Edirne Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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