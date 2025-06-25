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        Edirne'de motosikletlere yönelik denetimlerde 20 kişiye ceza uygulandı

        Edirne'nin Keşan ilçesinde motosikletlere yönelik gerçekleştirilen trafik denetimlerinde kural ihlali yapan sürücülere toplam 134 bin 565 lira ceza kesildi.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 25.06.2025 - 20:28 Güncelleme: 25.06.2025 - 20:28
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        Edirne'de motosikletlere yönelik denetimlerde 20 kişiye ceza uygulandı
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        Edirne'nin Keşan ilçesinde motosikletlere yönelik gerçekleştirilen trafik denetimlerinde kural ihlali yapan sürücülere toplam 134 bin 565 lira ceza kesildi.

        Keşan Emniyet Müdürlüğü ekipleri motosikletlere yönelik uygulama yaptı.

        İlçenin çeşitli noktalarında gerçekleştirilen denetimlerde, kural ihlali yapan sürücüler ile eksiklikleri bulunan motosikletler tespit edildi.

        Denetimlerde 11 sürücü ve 9 motosiklet sahibine toplam 134 bin 565 lira ceza uygulandı.

        Trafik güvenliğinin sağlanması amacıyla denetimlerin süreceği belirtildi.

        Galeri
        Galeri

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Edirne haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Edirne Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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