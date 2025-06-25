Edirne'de motosikletlere yönelik denetimlerde 20 kişiye ceza uygulandı
Edirne'nin Keşan ilçesinde motosikletlere yönelik gerçekleştirilen trafik denetimlerinde kural ihlali yapan sürücülere toplam 134 bin 565 lira ceza kesildi.
Edirne'nin Keşan ilçesinde motosikletlere yönelik gerçekleştirilen trafik denetimlerinde kural ihlali yapan sürücülere toplam 134 bin 565 lira ceza kesildi.
Keşan Emniyet Müdürlüğü ekipleri motosikletlere yönelik uygulama yaptı.
İlçenin çeşitli noktalarında gerçekleştirilen denetimlerde, kural ihlali yapan sürücüler ile eksiklikleri bulunan motosikletler tespit edildi.
Denetimlerde 11 sürücü ve 9 motosiklet sahibine toplam 134 bin 565 lira ceza uygulandı.
Trafik güvenliğinin sağlanması amacıyla denetimlerin süreceği belirtildi.
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