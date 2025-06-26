"Gece müzeciliği" konsepti Sultan II. Bayezid Külliyesi Sağlık Müzesi'nde ziyaretçi hareketliliğini artıracak

"Gece müzeciliği" konseptiyle yaz boyunca geceleri de açık olacak Sultan II. Bayezid Külliyesi Sağlık Müzesi'nde ziyaretçi hareketliliğinin artması bekleniyor.

Osmanlı dönemindeki tıp eğitimi ve tedavi yöntemlerinin anlatıldığı müze, Kültür ve Turizm Bakanlığının başlattığı "gece müzeciliği" uygulaması kapsamında yaz boyunca perşembe, cuma ve cumartesi geceleri 22.30'a kadar ziyarete açık olacak.

Sultan II. Bayezid tarafından 1488'de yaptırılan, tıbbiye, şifahane ve imarethane olarak kullanılan külliye, bugün Trakya Üniversitesi (TÜ) bünyesinde "Sağlık Müzesi" ve "İmaret Müzesi" olarak hizmet veriyor.

- "Edirne, gece konuşan bir şehir"

Müze bahçesinde basın mensuplarıyla bir araya gelen TÜ Rektörü Prof. Dr. Mustafa Hatipler, yaptığı açıklamada, Osmanlı'nın tıp eğitimi ve hastalara uygulanan tedavi yöntemlerinin anlatıldığı müzenin kentin en çok ziyaret edilen noktalarından biri olduğunu söyledi.

Edirne'nin tarihi ve kültürüyle öne çıkan önemli şehir olduğunu belirten Hatipler, "Bazı şehirler gece, bazı şehirler gündüz konuşur. Edirne gece konuşan bir şehir ve bu şehrin gece konuşan en önemli unsurlarından birisi de II. Bayezid Külliyesi Sağlık Müzesi." dedi.

Hatipler, müzenin gece hizmet vermesi için gerekli aydınlatma ve diğer çalışmaların tamamlandığını ifade etti.

Müzenin gece de açık olmasının ziyaretçi hareketliliği oluşturacağını dile getiren Hatipler, "Özellikle Edirne halkının gece buralarını görmelerini sağlayacağız. Haftada 3 gün 22.30'a kadar açık olacak. Edirne'de bir ilk, Türkiye'de de çok yaygın uygulama değil. Güzel çalışma olacak. Herkesi müzemize bekliyoruz." diye konuştu.

Müze, bugünden itibaren gece ziyaretine açılacak.

- Sultan II. Bayezid Külliyesi

Sultan II. Bayezid'in Akkirman seferine çıkarken 1484'te temelini attığı külliye, 1488'de tamamlandı.

Osmanlı döneminde tıbbiye, şifahane ve imarethane görevleri üstlenen külliyede, 1800'lü yıllardan sonra sadece akıl ve ruh sağlığına yönelik tedaviler gerçekleştirildi.