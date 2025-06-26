Habertürk
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Spor
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Stil
        Resmi İlanlar
        Haberler Yerel Haberler Edirne Haberleri

        "Gece müzeciliği" konsepti Sultan II. Bayezid Külliyesi Sağlık Müzesi'nde ziyaretçi hareketliliğini artıracak

        "Gece müzeciliği" konseptiyle yaz boyunca geceleri de açık olacak Sultan II. Bayezid Külliyesi Sağlık Müzesi'nde ziyaretçi hareketliliğinin artması bekleniyor.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 26.06.2025 - 09:46 Güncelleme: 26.06.2025 - 10:13
        ABONE OL
        ABONE OL
        "Gece müzeciliği" konsepti Sultan II. Bayezid Külliyesi Sağlık Müzesi'nde ziyaretçi hareketliliğini artıracak
        ABONE OL
        Google-ABONE OL

        "Gece müzeciliği" konseptiyle yaz boyunca geceleri de açık olacak Sultan II. Bayezid Külliyesi Sağlık Müzesi'nde ziyaretçi hareketliliğinin artması bekleniyor.

        Osmanlı dönemindeki tıp eğitimi ve tedavi yöntemlerinin anlatıldığı müze, Kültür ve Turizm Bakanlığının başlattığı "gece müzeciliği" uygulaması kapsamında yaz boyunca perşembe, cuma ve cumartesi geceleri 22.30'a kadar ziyarete açık olacak.

        Sultan II. Bayezid tarafından 1488'de yaptırılan, tıbbiye, şifahane ve imarethane olarak kullanılan külliye, bugün Trakya Üniversitesi (TÜ) bünyesinde "Sağlık Müzesi" ve "İmaret Müzesi" olarak hizmet veriyor.

        - "Edirne, gece konuşan bir şehir"

        Müze bahçesinde basın mensuplarıyla bir araya gelen TÜ Rektörü Prof. Dr. Mustafa Hatipler, yaptığı açıklamada, Osmanlı'nın tıp eğitimi ve hastalara uygulanan tedavi yöntemlerinin anlatıldığı müzenin kentin en çok ziyaret edilen noktalarından biri olduğunu söyledi.

        Edirne'nin tarihi ve kültürüyle öne çıkan önemli şehir olduğunu belirten Hatipler, "Bazı şehirler gece, bazı şehirler gündüz konuşur. Edirne gece konuşan bir şehir ve bu şehrin gece konuşan en önemli unsurlarından birisi de II. Bayezid Külliyesi Sağlık Müzesi." dedi.

        Hatipler, müzenin gece hizmet vermesi için gerekli aydınlatma ve diğer çalışmaların tamamlandığını ifade etti.

        Müzenin gece de açık olmasının ziyaretçi hareketliliği oluşturacağını dile getiren Hatipler, "Özellikle Edirne halkının gece buralarını görmelerini sağlayacağız. Haftada 3 gün 22.30'a kadar açık olacak. Edirne'de bir ilk, Türkiye'de de çok yaygın uygulama değil. Güzel çalışma olacak. Herkesi müzemize bekliyoruz." diye konuştu.

        Müze, bugünden itibaren gece ziyaretine açılacak.

        - Sultan II. Bayezid Külliyesi

        Sultan II. Bayezid'in Akkirman seferine çıkarken 1484'te temelini attığı külliye, 1488'de tamamlandı.

        Osmanlı döneminde tıbbiye, şifahane ve imarethane görevleri üstlenen külliyede, 1800'lü yıllardan sonra sadece akıl ve ruh sağlığına yönelik tedaviler gerçekleştirildi.

        Osmanlı'nın son dönemlerinde Balkan savaşlarından sonra faaliyeti sonlandırılan ve zarar gören külliye, 1978'de Trakya Üniversitesinin yapıyı bünyesine almasıyla 1986'da restorasyon süreciyle ayağa kaldırıldı.

        UNESCO Dünya Kültür Mirası Geçici Listesi'ndeki külliyede yer alan ve "Avrupa En İyi Müze Ödülü" ve "En İyi Sunum Ödülü" sahibi Sağlık Müzesi'ne dünyanın pek çok yerinden ziyaretçi geliyor.

        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Edirne haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Edirne Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

        Günün Önemli Manşetleri
        Cinsel saldırıya uğradı! Hamile kaldı... Katledildi!
        Cinsel saldırıya uğradı! Hamile kaldı... Katledildi!
        İstanbul'da gürültü kararı! Para cezası uygulanacak!
        İstanbul'da gürültü kararı! Para cezası uygulanacak!
        Trump'tan Fed Başkanı hamlesi! Erken açıklayacak
        Trump'tan Fed Başkanı hamlesi! Erken açıklayacak
        Yerlikaya açıkladı! 1.1 milyar TL'lik dolandırıcılığa darbe!
        Yerlikaya açıkladı! 1.1 milyar TL'lik dolandırıcılığa darbe!
        İzmir'de alevlerle mücadele!
        İzmir'de alevlerle mücadele!
        Benzin ve motorine indirim geldi
        Benzin ve motorine indirim geldi
        17 yaşındaki Eylül pikniğe gitmişti!
        17 yaşındaki Eylül pikniğe gitmişti!
        BES'in yarısı altın oldu
        BES'in yarısı altın oldu
        Villanın tavanı çöktü! "1 saatlik farkla kurtulduk!"
        Villanın tavanı çöktü! "1 saatlik farkla kurtulduk!"
        İsrail'de ilk gündem maddesi Gazze
        İsrail'de ilk gündem maddesi Gazze
        Gölgede bile yakacak!
        Gölgede bile yakacak!
        Doğum izninde hedef cinsiyet eşitliği
        Doğum izninde hedef cinsiyet eşitliği
        Kaçmak isterken çıkmaz sokağa girdiler
        Kaçmak isterken çıkmaz sokağa girdiler
        Kuzey Kore'den turizm hamlesi
        Kuzey Kore'den turizm hamlesi
        Trump'tan Netanyahu çağrısı
        Trump'tan Netanyahu çağrısı
        Fenerbahçe Beko kupasına kavuştu!
        Fenerbahçe Beko kupasına kavuştu!
        'Küçük dil'in yokluğu nelere yol açıyor?
        'Küçük dil'in yokluğu nelere yol açıyor?
        Basketbol Süper Ligi'nde şampiyon Fenerbahçe Beko!
        Basketbol Süper Ligi'nde şampiyon Fenerbahçe Beko!
        Zaniolo'ya sürpriz teklif!
        Zaniolo'ya sürpriz teklif!
        Lewandowski ailesi yine Antalya’da
        Lewandowski ailesi yine Antalya’da

        Benzer Haberler

        Edirne'de, "Kırkpınar Yüzme Şenliği Şampiyonası" düzenlenecek
        Edirne'de, "Kırkpınar Yüzme Şenliği Şampiyonası" düzenlenecek
        Edirne'de sulama pompa istasyonlarında incelemede bulunuldu
        Edirne'de sulama pompa istasyonlarında incelemede bulunuldu
        Edirne merkezli operasyonda iş bulma vaadiyle dolandırıcılık yapan 10 şüphe...
        Edirne merkezli operasyonda iş bulma vaadiyle dolandırıcılık yapan 10 şüphe...
        Edirne'de otomobille çarpışan minibüsteki yolcu yaralandı
        Edirne'de otomobille çarpışan minibüsteki yolcu yaralandı
        Devrilen traktörün altında kalan sürücü hayatını kaybetti
        Devrilen traktörün altında kalan sürücü hayatını kaybetti
        Edirne'de motosikletlere yönelik denetimlerde 20 kişiye ceza uygulandı
        Edirne'de motosikletlere yönelik denetimlerde 20 kişiye ceza uygulandı