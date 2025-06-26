Edirne'de kontrol noktasından kaçmaya çalışan sürücüler polislerce yakalandı

Edirne'de kontrol noktasından kaçmaya çalışan sürücüler polis ekiplerince yakalandı.

İl Emniyet Müdürü Onur Karaburun'un katılımıyla Babademirtaş Mahallesi'nde 13 ekip ve 30 personelle denetim gerçekleştirildi.

Denetimde 176 kişi sorgulandı, 66 araç kontrol edildi.

Polis ekipleri denetim noktasına yakın bir alanda durup ters yöne seyreden 2 motosikleti takibe aldı.

Motosikletleri durduran ekipler alkollü olduğu belirlenen, ehliyeti ve ruhsatı olmayan sürücü Y.Ü'ye 33 bin, ehliyetsiz motosiklet kullanan R.Ç'ye 18 bin, motosikletin sahibi olan babasına da 18 bin lira ceza uygulandı.

Motosikletler çekiciyle otoparka götürüldü.