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        Edirne'de "hasat" ve "balya bağlama" belirli saatlerde yapılacak

        Edirne'nin Lalapaşa ilçesinde yangınlara karşı alınan tedbirler kapsamında "hasat" ve "balya bağlama" belirli saatlerde yapılacak.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 28.06.2025 - 10:37 Güncelleme: 28.06.2025 - 10:37
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        Edirne'de "hasat" ve "balya bağlama" belirli saatlerde yapılacak
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        Edirne'nin Lalapaşa ilçesinde yangınlara karşı alınan tedbirler kapsamında "hasat" ve "balya bağlama" belirli saatlerde yapılacak.

        Lalapaşa Kaymakamlığından yapılan açıklamaya göre, Edirne Valiliğince meteorolojik veriler doğrultusunda tarla bitkilerinin hasadında güvenlik tedbirleri kapsamında can, mal ve gıda güvenliğinin sağlanması gerekçesiyle karar alındı.

        Lalapaşa ilçesinde 28 Haziran-5 Temmuz tarihleri arasında 11.00 ile 19.00 saatleri arasında biçerdöverle hasat durduruldu.

        Aynı saatler arasında 28 Haziran-12 Temmuz tarihleri arasında da balya makinası ile balya bağlama işinin yapılmamasına karar verildi.

        Belirtilen saatlerin dışında yapılacak hasat ve balya bağlama işleminde en az 3 tonluk köylerdeki su tankerleri olması ve su tankeri olmayan köylerde ise en az 600 litrelik zirai ilaç makinelerinin hazır bulundurması gerekiyor.

        Jandarma ile Tarım ve Orman Müdürlüğü ekiplerinin takip edeceği karara uymayanlara ceza uygulanacak.

        Lalapaşa ilçesine bağlı Hanlıyenice köyü yakınlarında dün balya yüklü römorktan tarım arazilerine sıçrayan yangın nedeniyle 400 dekar kanola ve buğday ekili tarım arazisi, 600 dekar anız, 100 balya ve tarla kenarlarındaki ağaçlık alanlar zarar görmüştü.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Edirne haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Edirne Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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