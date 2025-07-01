Kırkpınar Yağlı Güreşleri için son hazırlıklar yapılıyor

Edirne'de bu yıl 664'üncüsü düzenlenecek Tarihi Kırkpınar Yağlı Güreşleri için Edirne'deki Sarayiçi Er Meydanı'nda hazırlıklar yoğun şekilde sürüyor.

"Yağlı güreşin olimpiyatı" olarak nitelendirilen ve UNESCO Somut Olmayan Kültürel Miras Listesi'nde yer alan Kırkpınar Yağlı Güreşleri, 4-6 Temmuz'da gerçekleştirilecek.

Ev sahibi Edirne Belediyesi ekipleri, Sarayiçi Adası'nda bulunan er meydanı ve çevresinde temizlik, bakım ve düzenleme çalışmaları yürütüyor.

Güreşlerin yapılacağı çayır, pehlivan karşılaşmalarına uygun hale getirilirken, seyircilerin kullanacağı tribünlerde de hazırlıklar tamamlanıyor.

Bu kapsamda er meydanındaki çimler sulanarak bakım altına alındı, korkuluklar ve alan çevresindeki metal aksamlar boyandı. Ayrıca, başpehlivanlar ile Kırkpınar ağalarının heykelleri de temizlenerek boyandı.

Alana seyyar tuvalet ve duş kabinleri yerleştirildi.

Bu yıl ilk kez Kırkpınar etkinlikleri kapsamında alanda "Tarihi Kırkpınar Alışveriş Çarşısı" ile "Gastronomi ve Lezzet Çarşısı" kurularak, güreş izlemeye gelen ziyaretçilere alışveriş ve yöresel lezzetleri tatma imkanı sunulacak.