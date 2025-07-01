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        Kırkpınar Yağlı Güreşleri için son hazırlıklar yapılıyor

        Edirne'de bu yıl 664'üncüsü düzenlenecek Tarihi Kırkpınar Yağlı Güreşleri için Edirne'deki Sarayiçi Er Meydanı'nda hazırlıklar yoğun şekilde sürüyor.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 01.07.2025 - 11:19 Güncelleme: 01.07.2025 - 11:29
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        Kırkpınar Yağlı Güreşleri için son hazırlıklar yapılıyor
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        Edirne'de bu yıl 664'üncüsü düzenlenecek Tarihi Kırkpınar Yağlı Güreşleri için Edirne'deki Sarayiçi Er Meydanı'nda hazırlıklar yoğun şekilde sürüyor.

        "Yağlı güreşin olimpiyatı" olarak nitelendirilen ve UNESCO Somut Olmayan Kültürel Miras Listesi'nde yer alan Kırkpınar Yağlı Güreşleri, 4-6 Temmuz'da gerçekleştirilecek.

        Ev sahibi Edirne Belediyesi ekipleri, Sarayiçi Adası'nda bulunan er meydanı ve çevresinde temizlik, bakım ve düzenleme çalışmaları yürütüyor.

        Güreşlerin yapılacağı çayır, pehlivan karşılaşmalarına uygun hale getirilirken, seyircilerin kullanacağı tribünlerde de hazırlıklar tamamlanıyor.

        Bu kapsamda er meydanındaki çimler sulanarak bakım altına alındı, korkuluklar ve alan çevresindeki metal aksamlar boyandı. Ayrıca, başpehlivanlar ile Kırkpınar ağalarının heykelleri de temizlenerek boyandı.

        Alana seyyar tuvalet ve duş kabinleri yerleştirildi.

        Bu yıl ilk kez Kırkpınar etkinlikleri kapsamında alanda "Tarihi Kırkpınar Alışveriş Çarşısı" ile "Gastronomi ve Lezzet Çarşısı" kurularak, güreş izlemeye gelen ziyaretçilere alışveriş ve yöresel lezzetleri tatma imkanı sunulacak.

        Kırkpınar Sarayiçi Er Meydanı Saha Sorumlusu Hakan Savaşçı, AA muhabirine, Kırkpınar'a hazır olduklarını söyledi.

        Yoğun çalışma yürütüldüğünü ifade eden Savaşçı, sorunsuz bir organizasyon için tüm tedbirlerin alındığını dile getirdi.

        Çalışmalara aylar öncesinden başladıklarını belirten Savaşçı, "664. Tarihi Kırkpınar Yağlı Güreşleri için belediye ekipleri tüm hazırlıklarını gerçekleştirdi. Şu anda dualı çayırımızı suluyoruz. Çayırımız ve tribünler hazırlandı. Her noktada gerekli temizlikler yapıldı. Yine stat çevresinde de düzenlemeler gerçekleştirildi." dedi.

        Savaşçı, tüm güreşseverleri Edirne'ye, Sarayiçi Er Meydanı'na beklediklerini sözlerine ekledi.

        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Edirne haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Edirne Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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