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        Edirne'de yaz spor okulları açıldı

        Edirne'de yaz spor okulları törenle açıldı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 02.07.2025 - 16:43 Güncelleme: 02.07.2025 - 17:05
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        Edirne'de yaz spor okulları açıldı
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        Edirne'de yaz spor okulları törenle açıldı.

        Gençlik ve Spor İl Müdürü Selim Ak, Şükrüpaşa Atletizm Sahası'nda düzenlenen açılış programında gazetecilere, yaz spor okullarını önemsediklerini söyledi.

        Sporu yaygınlaştırmak ve sevdirmek için çalıştıklarını belirten Ak, "Çocuklarımızın boş zamanlarını değerlendirmelerini sağlayarak onları kötü alışkanlıklardan koruyup, bedensel ve ruhsal olarak geleceğe hazırlamak amacındayız. 23 branşta yaklaşık 3 bin öğrenci yaz spor okullarından faydalanacak." diye konuştu.

        Törende Kırkpınar davul zurna ekibi eşliğinde temsili güreş müsabakası yapıldı, ardından yaz okullarına katılan öğrenciler antrenörleri eşliğinde spor yaptı.

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        Galeri
        Galeri
        Galeri

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