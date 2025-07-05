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        Kırkpınar'da "karaborsa" bilet satışına karşı denetim yapıldı

        Edirne'de, 664. Kırkpınar Tarihi Güreşleri kapsamında polis ekipleri, "karaborsa" bilet satışına yönelik denetim gerçekleştirdi.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 05.07.2025 - 13:37 Güncelleme: 05.07.2025 - 13:46
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        Kırkpınar'da "karaborsa" bilet satışına karşı denetim yapıldı
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        Edirne'de, 664. Kırkpınar Tarihi Güreşleri kapsamında polis ekipleri, "karaborsa" bilet satışına yönelik denetim gerçekleştirdi.

        Sarayiçi Er Meydanı'nda devam eden organizasyonda, huzur ve güvenliğin sağlanması amacıyla 2 bin 734 polis görev yapıyor.

        Polis ekipleri saha içinde ve dışında denetimler gerçekleştiriyor.

        "Karaborsa" bilet satışına yönelik de denetim yapan ekipler, tribün kapısında ve bilet satış noktasında kontrol sağlıyor.

        Kapılardaki görevliler ise QR kod ile biletlerin sahte olup olmadığını denetliyor.

        Şüphelilere yönelik kimlik kontrolü de yapan polis ekiplerinin Kırkpınar'daki denetimleri devam ediyor.

        Galeri
        Galeri
        Galeri

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Edirne haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Edirne Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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