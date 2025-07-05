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        Türkiye'nin dört bir yanından gelen güreşseverler, Kırkpınar heyecanını yaşıyor

        Tarihi Kırkpınar Yağlı Güreşlerini izlemek için Türkiye'nin birçok kentinden güreşseverler Edirne'ye geldi.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 05.07.2025 - 16:44 Güncelleme: 05.07.2025 - 16:44
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        Türkiye'nin dört bir yanından gelen güreşseverler, Kırkpınar heyecanını yaşıyor
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        Tarihi Kırkpınar Yağlı Güreşlerini izlemek için Türkiye'nin birçok kentinden güreşseverler Edirne'ye geldi.

        Sabahın erken saatlerinde Sarayiçi Er Meydanı'nda gelen güreşseverler, giriş kapılarında yoğunluk oluşturdu. Her yaştan güreşseverler, meydandaki yerlerini alarak heyecanla pehlivanların mücadelesini izledi.

        Güreşleri izlemek için bastonla er meydanına gelen Sinoplu 78 yaşındaki Şeref Günay, AA muhabirine, 56 yıldır Kırkpınar'ı yeninde takip ettiğini söyledi.

        Bir dönem kendisinin de güreştiğini ifade eden Günay, Kırkpınar'a geldiği zaman çok heyecanlandığını belirtti.

        Gece yarısı Edirne'ye geldiğini anlatan Günay, "Ayağımda menüsküs yırtılması var, güreşlerden vazgeçemiyorum. Kırkpınar, Türkiye'nin en popüler yeri. Ata sporu bu, her yıl geliyorum buraya. Ben de tansiyon var, giderken hemen düşüyor. Bastonu taşımak zorundayım." dedi.

        Aydın'dan gelen 65 yaşındaki Yüksel Taşkın da güreşleri çok sevdiğini belirtti. Müsabakaları takip ederken çok heyecanlandığını anlatan Taşkın, başpehlivanlardan Ali Gürbüz ve Orhan Okulu'nun güreşlerini izlemekten ayrı bir keyif aldığını kaydetti.

        Güreşleri izlemek için yaklaşık 750 kilometre yol geldiğini anlatan Taşkın, "10-15 kişi minibüsle geldik. Bize değişiklik oluyor. Bizde de deve güreşi meşhur. Kırkpınar çok güzel." ifadelerini kullandı.

        Zonguldaklı Bayram Uludağ da ata sporu güreşleri izlemek için geldiğini belirtti.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Edirne haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Edirne Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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