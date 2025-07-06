664. Tarihi Kırkpınar Yağlı Güreşleri'nde son gün müsabakaları başladı

Kemer yılı dolayısıyla başpehlivanlık güreşleri heyecanla bekleniyor. Son iki yılın başpehlivanı Yusuf Can Zeybek, altın kemerin daimi sahibi olma iddiasını sürdürüyor.

Kırkpınar Güreş ağalığı ihalesinin de yapılacağı organizasyonda başpehlivanlar, öğle saatlerinde çeyrek final müsabakaları için çayıra çıkacak.

Baş boyunda ise 8 pehlivan mücadele edecek.

Sarayiçi'nde son gün baş boyu hariç diğer tüm boylarda 16'şar pehlivan güreşecek.

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