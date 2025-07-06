Habertürk
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Spor
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Stil
        Resmi İlanlar
        Haberler Yerel Haberler Edirne Haberleri

        664. Tarihi Kırkpınar Yağlı Güreşleri'nde son gün müsabakaları başladı

        664. Tarihi Kırkpınar Yağlı Güreşleri'nin son günü, minik-1 boydaki pehlivanların müsabakalarıyla başladı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 06.07.2025 - 09:41 Güncelleme: 06.07.2025 - 09:50
        ABONE OL
        ABONE OL
        664. Tarihi Kırkpınar Yağlı Güreşleri'nde son gün müsabakaları başladı
        ABONE OL
        Google-ABONE OL

        664. Tarihi Kırkpınar Yağlı Güreşleri'nin son günü, minik-1 boydaki pehlivanların müsabakalarıyla başladı.

        Sarayiçi'nde son gün baş boyu hariç diğer tüm boylarda 16'şar pehlivan güreşecek.

        Baş boyunda ise 8 pehlivan mücadele edecek.

        Kırkpınar Güreş ağalığı ihalesinin de yapılacağı organizasyonda başpehlivanlar, öğle saatlerinde çeyrek final müsabakaları için çayıra çıkacak.

        Başpehlivanlık üçüncü tur müsabakaları sonucunda Yusuf Can Zeybek, Feyzullah Aktürk, İsmail Koç, Erkan Taş, İsmail Balaban, Orhan Okulu, Enes Doğan ve Ali İhsan Batmaz çeyrek finale adını yazdırmıştı.

        Kemer yılı dolayısıyla başpehlivanlık güreşleri heyecanla bekleniyor. Son iki yılın başpehlivanı Yusuf Can Zeybek, altın kemerin daimi sahibi olma iddiasını sürdürüyor.

        Organizasyon, başpehlivanlık final güreşi ve ödül töreniyle sona erecek.

        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Edirne haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Edirne Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

        Günün Önemli Manşetleri
        5 dereceye kadar artıyor! Yüksek sıcaklığa dikkat!
        5 dereceye kadar artıyor! Yüksek sıcaklığa dikkat!
        Muhittin Böcek tutuklandı
        Muhittin Böcek tutuklandı
        Fenerbahçe'den Youssef En-Nesyri kararı!
        Fenerbahçe'den Youssef En-Nesyri kararı!
        Texas'ta sel felaketi: Can kaybı artıyor!
        Texas'ta sel felaketi: Can kaybı artıyor!
        İmdat çağrısı işe yaramadı
        İmdat çağrısı işe yaramadı
        Jhon Duran'ı yetiştiren antrenörden çarpıcı açıklamalar: Ölümcül
        Jhon Duran'ı yetiştiren antrenörden çarpıcı açıklamalar: Ölümcül
        Gençlerin dilinden anlamayanlara 20 Z kuşağı jargonu
        Gençlerin dilinden anlamayanlara 20 Z kuşağı jargonu
        Silahlı saldırıdan şans eseri yara almadan kurtuldu
        Silahlı saldırıdan şans eseri yara almadan kurtuldu
        "İran 5 askeri tesisi vurdu"
        "İran 5 askeri tesisi vurdu"
        Arda şov yaptı, R. Madrid yarı finalde!
        Arda şov yaptı, R. Madrid yarı finalde!
        Zeytinyağı ile yıkanıyorlardı!
        Zeytinyağı ile yıkanıyorlardı!
        Cumhurbaşkanı Erdoğan: Önümüzde yepyeni bir kapı açılacak
        Cumhurbaşkanı Erdoğan: Önümüzde yepyeni bir kapı açılacak
        Google’da sezonunun gözdesi Türkiye
        Google’da sezonunun gözdesi Türkiye
        Musk: Amerika Partisi kuruldu
        Musk: Amerika Partisi kuruldu
        4 dönümlük bahçe yangından etkilenmedi!
        4 dönümlük bahçe yangından etkilenmedi!
        Musiala'nın ayağı kırıldı!
        Musiala'nın ayağı kırıldı!
        Zeynep Sönmez'den 3. turda veda!
        Zeynep Sönmez'den 3. turda veda!
        'Yeşil Vatan' için bir şehit daha!
        'Yeşil Vatan' için bir şehit daha!
        Kıyı bölgelerini bekleyen tehlike!
        Kıyı bölgelerini bekleyen tehlike!
        Urfa Kalesi'nde önemli keşif! İlk kez rastladılar
        Urfa Kalesi'nde önemli keşif! İlk kez rastladılar

        Benzer Haberler

        Kırkpınar ağası Ufuk Özünlü'nün gözü altın kemerde
        Kırkpınar ağası Ufuk Özünlü'nün gözü altın kemerde
        Edirne'de çıkan orman yangını söndürüldü
        Edirne'de çıkan orman yangını söndürüldü
        Meriç Nehri'nde nadir görülen 20 kilo ağırlığında som balığı yakaladı
        Meriç Nehri'nde nadir görülen 20 kilo ağırlığında som balığı yakaladı
        664. Tarihi Kırkpınar Yağlı Güreşleri
        664. Tarihi Kırkpınar Yağlı Güreşleri
        Edirne'de ormanlık alanda çıkan yangın söndürüldü
        Edirne'de ormanlık alanda çıkan yangın söndürüldü
        Kırkpınar'da karaborsa bilet satışı yapan şüpheli yakalandı
        Kırkpınar'da karaborsa bilet satışı yapan şüpheli yakalandı