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        Kırklareli Valisi Turan, incelemede bulundu

        Kırklareli Valisi Uğur Turan, cami inşaatında incelemede bulundu.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 06.07.2025 - 10:42 Güncelleme: 06.07.2025 - 10:42
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        Kırklareli Valisi Turan, incelemede bulundu
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        Kırklareli Valisi Uğur Turan, cami inşaatında incelemede bulundu.

        Turan, Lüleburgaz ilçesinin Oklalı köyündeki Eski Cami inşaatını gezip, yetkililerden bilgi aldı.

        İnşaat çalışmalarının hızla devam ettiğini belirten Turan, caminin tarihine uygun olarak restore edileceğini kaydetti.

        İncelemede Lüleburgaz Kaymakam vekili Tamer Orhan, Edirne Vakıflar Bölge Müdürü Ahmet Saraç ile Kırklareli Müftüsü Yusuf Eviş de yer aldı.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Edirne haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Edirne Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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