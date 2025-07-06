Kırklareli Valisi Turan, incelemede bulundu

İncelemede Lüleburgaz Kaymakam vekili Tamer Orhan, Edirne Vakıflar Bölge Müdürü Ahmet Saraç ile Kırklareli Müftüsü Yusuf Eviş de yer aldı.

İnşaat çalışmalarının hızla devam ettiğini belirten Turan, caminin tarihine uygun olarak restore edileceğini kaydetti.

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