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        664. Kırkpınar Yağlı Güreşleri Başpehlivanı Orhan Okulu, memleketi Antalya'ya gitti

        664. Tarihi Kırkpınar Yağlı Güreşleri Başpehlivanı Orhan Okulu, Edirne Belediye Başkanı Filiz Gencan Akın'ı ziyaret etmesi sonrası memleketi Antalya'ya hareket etti.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 07.07.2025 - 13:15 Güncelleme: 07.07.2025 - 13:33
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        664. Kırkpınar Yağlı Güreşleri Başpehlivanı Orhan Okulu, memleketi Antalya'ya gitti
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        664. Tarihi Kırkpınar Yağlı Güreşleri Başpehlivanı Orhan Okulu, Edirne Belediye Başkanı Filiz Gencan Akın'ı ziyaret etmesi sonrası memleketi Antalya'ya hareket etti.

        Selimiye Meydanı'ndaki tarihi belediye binasındaki ziyarette Belediye Başkanı Filiz Gencan Akın, Okulu ve beraberindeki teknik heyeti tebrik etti.

        Bu yıl Kırkpınar'a iyi hazırlandıklarını belirten Akın, güzel bir organizasyona ev sahipliği yaparak Edirne'yi en iyi şekilde temsil ettiklerini ifade etti.

        Pehlivanların dualı çayırda mertçe güreştiğini dile getiren Akın, "Hakemlerden gelen çok güzel geri bildirimler var. Son zamanların en güzel, en düzgün müsabakalarını izledik. Hiçbir aksaklık olmadan da süreci tamamladık. Pehlivanlarımız kendilerini evlerinde hissetsinler istedik. İnşallah seneye daha da güzel olacak." dedi.

        Akın, bu yıl yaptırdıkları anket çalışmasında Kırkpınar'ın geniş kitlelere yayıldığını gördüklerini, bunun kendilerini memnun ettiğini belirtti.

        - "Ekstra heyecan yaşanan bir yıldı"

        Altın kemer yılı olması nedeniyle bu yıl ekstra bir heyecan yaşandığını aktaran Akın, şunları kaydetti:

        "Başpehlivanların çok ciddi bir sorumluluğu var, altın kemerin sorumluluğu var. Genç kardeşlerimiz sizi örnek alıyorlar her anlamda. O yüzden gençlerin bu spora ilgi duyması bizim de onlara dokunmamız çok anlamlı. Bu sporu yaşatmak için mücadele veren, destek olan tüm belediye başkanlarımıza teşekkür ediyorum. Çünkü yağlı güreş emek, yoğun bir spor. Altın kemeri takmak çok da kolay değil."

        Okulu da bu yıl Kırkpınar'a çok iyi hazırlandığını, verimli bir kış sezonu geçirdiğini söyledi.

        Lig güreşlerinde de istediği sonuçları aldığını belirten Okulu, "7 yıl aradan sonra altın kemeri takmak nasip oldu. Hedefim 3 yıl üst üste kazanmak. 1998 yılından beri kimse kemerin daimi sahibi olamadı. Bu yıl da Yusuf kardeşimiz kaybetti. Ben bile bu tecrübeme rağmen bu sahada heyecanlanıyorum. Onun bu yıl yaşadığı heyecanı düşünemiyorum. Nasip değilmiş." diye konuştu.

        Edirne'yi Tanıtma ve Tava Ciğeri Kalite Koruma Derneği Başkanı Uğurcan İmrak da Okulu'yu tebrik ederek tava ciğer ikram etti.

        Okulu ve ekibi daha sonra Antalya'ya gitti.

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        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Edirne haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Edirne Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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