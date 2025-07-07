"Son yılların en güzel Kırkpınar'ı."

Türkiye Geleneksel Güreşler Federasyonu Başkanı İbrahim Türkiş, 664. Kırkpınar Tarihi Yağlı Güreşleri’ne güreşseverlerin yoğun ilgi gösterdiğini belirtti.

Türkiş, AA muhabirine yaptığı açıklamada, son yılların en güzel Kırkpınar'ının yaşandığını söyledi.

Kırkpınar'ın her geçen yıl daha da güzelleştiğini vurgulayan Türkiş, "Bazıları 'Kırkpınar önemsizleştirildi' diyor. Benim hep söylediğim bir şey var, Herkesin gittiği güreş en önemli güreş sayılmaz. Objektif kriterlerle seçilen, seçme sporcuların katılabildiği bir organizasyon varsa ki olimpiyatlar da böyledir, bu tür organizasyonlar anlamlıdır. Futboldaki dünya şampiyonası da öyledir. Atletizmde, voleybolda, basketbolda da her takım bu şampiyonalara katılamaz, sadece seçilmiş sporcular gider." ifadelerini kullandı.

Türkiş, 2025 CW Enerji Türkiye Yağlı Güreş Ligi ile Kırkpınar'ı yağlı güreşin olimpiyatı haline getirdiklerini anlattı.

- "Her isteyen Kırkpınar'a katılamaz."

Her isteyenin Kırkpınar’a katılamayacağını ifade eden Türkiş, şunları kaydetti: "Önce iyi bir sporcu olduğunu ve performansının yeterli olduğunu ispat edecek, ondan sonra buraya katılacak. Bu uygulama, Kırkpınar'ın değerini artıran bir adımdır. Pehlivanlar için artık Kırkpınar'a gelebilmek bir hedef oldu. Önceden herkes kispetini giyip geliyordu. Benim ilk geldiğim dönemlerde 4 bin pehlivan katılıyordu. Bu sayının 3.000'i sporculukla ilgisi olmayan kişilerdi. Spor adına yanlış şeyler de oluyordu. Şimdi bunun önüne geçtik, artık hepsi seçilmiş, elit sporcular. Bu yıl Kırkpınar'da, ilk günden itibaren muazzam mücadeleler vardı." -Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın tebriği güreş camiasını mutlu etti Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın, güreşleri izleyen Baykar Yönetim Kurulu Başkanı Selçuk Bayraktar aracılığıyla güreş biter bitmez Başpehlivan Orhan Okulu ile görüştüğünü belirten Türkiş, bu tebriğin kendilerini ve yağlı güreş camiasını mutlu ettiğini dile getirdi.