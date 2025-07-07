Keşan Kent Müzesi Koordinatörü Aslı Avcı, müze ve çevresinin korunmasına özen gösterilmesi gerektiğini belirtti.

Belediyeden yapılan açıklamada görüşlerine yer verilen Avcı, son günlerde müze çevresinde çeşitli olumsuzluklar yaşandığını ifade etti.

Yapılan uyarılara ve alınan önleyici tedbirlere rağmen, bahçe mobilyalarına zarar verildiğini aktaran Avcı, "Çöplerin bahçeye atılması ve yayalara ait olan alanlarda motosiklet ve bisiklet kullanımının artması, hem çevre düzenine zarar veriyor hem de güvenlik riski oluşturuyor. " ifadelerini kullandı.

Avcı, vatandaşların müze ve çevresinin korunmasına özen göstermesi gerektiğini kaydetti.

- Keşan'da vatandaşlara aşure ikram edildi

Keşan Belediyesi Muharrem ayı dolayısıyla vatandaşlara aşure ikram etti.

Belediyeden yapılan açıklamaya göre, Belediye Başkan Vekili Rasim Ergene, Cumhuriyet Meydanı'ndaki aşure ikramında, birlik ve beraberliğin sembollerinden biri olan aşureyi paylaşmak üzere bir araya geldiklerini belirtti.