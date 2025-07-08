Edirne'de asayiş ve trafik denetimi yapıldı
Edirne İl Emniyet Müdürlüğünce asayiş ve trafik denetimi yapıldı.
Edirne İl Emniyet Müdürlüğünce asayiş ve trafik denetimi yapıldı.
Şükrüpaşa Caddesinde yapılan denetimde 23 araç kontrol edildi.
Durdurulan ticari takside yolcu olarak bulunan ve arandığı öğrenilen Afganistan uyruklu Z.M. polis ekipleri tarafından gözaltına alındı.
Denetimlerde, kurallara uymadığı tespit edilen sürücülere idari para cezası uygulandı.
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