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        Edirne'de asayiş ve trafik denetimi yapıldı

        Edirne İl Emniyet Müdürlüğünce asayiş ve trafik denetimi yapıldı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 08.07.2025 - 12:11 Güncelleme: 08.07.2025 - 12:11
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        Edirne'de asayiş ve trafik denetimi yapıldı
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        Edirne İl Emniyet Müdürlüğünce asayiş ve trafik denetimi yapıldı.

        Şükrüpaşa Caddesinde yapılan denetimde 23 araç kontrol edildi.

        Durdurulan ticari takside yolcu olarak bulunan ve arandığı öğrenilen Afganistan uyruklu Z.M. polis ekipleri tarafından gözaltına alındı.

        Denetimlerde, kurallara uymadığı tespit edilen sürücülere idari para cezası uygulandı.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Edirne haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Edirne Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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