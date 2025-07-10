TÜGVA Yüksek İstişare Kurulu Üyesi Bilal Erdoğan gençlerle bir araya geldi:

Türkiye Gençlik Vakfı (TÜGVA) Yüksek İstişare Kurulu Üyesi Bilal Erdoğan, TÜGVA'nın gençlere hayatlarına nasıl daha çok anlam katabilecekleri konusunda yoldaşlık ederek hayallerini gerçekleştirmeleri için destek olduğunu belirtti.

Bilal Erdoğan, TÜGVA'nın Gökçetepe'deki Doğa Kampı'nda gençlerle bir araya geldiği programın ardından gazetecilere, her yıl kamptaki gençlerle bir araya gelmeye çalıştığını söyledi.

TÜGVA kadrolarında görev alan herkesi tebrik eden Erdoğan, "TÜGVA, gerçekten gençlere hayatlarına nasıl daha çok anlam katabileceklerine dair yoldaş oluyor ve hayallerini gerçekleştirmeleri için destek oluyor. Burada gerçekten omuz omuza daha iyi daha güçlü bir nesil, daha güçlü bir toplum ve ülke nasıl inşa edilir bunun mücadelesini veren gençlerle bir aradayız." dedi.

Erdoğan, gençlere çok inandıklarını, onların potansiyeline ve mayalarındaki temizliğe güvendiklerini dile getirdi.

Daha güzel bir Türkiye ve daha iyi bir dünya için buna ihtiyaç duyduklarını ifade eden Erdoğan, "O potansiyeli nasıl daha iyi açığa çıkarabiliriz, nasıl daha güçlü kılabiliriz bu kamplar o birlikteliği bir araya getiriyor, o fikir birliğini besliyor. Onun için TÜGVA Başkanı İbrahim Kardeşim başta olmak üzere bütün ekibe çok teşekkür ediyorum. Her geçen sene büyüyen, güçlenen bu hareketi tebrik ediyorum." diye konuştu.