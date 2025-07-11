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        Edirne'de polisin "dur" ihtarına uymayan alkollü sürücü kovalamacayla yakalandı

        Edirne'de polisin "dur" ihtarına uymayan alkollü sürücü polis ekiplerince yakalandı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 11.07.2025 - 09:31 Güncelleme: 11.07.2025 - 09:53
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        Edirne'de polisin "dur" ihtarına uymayan alkollü sürücü kovalamacayla yakalandı
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        Edirne'de polisin "dur" ihtarına uymayan alkollü sürücü polis ekiplerince yakalandı.

        İl Emniyet Müdürü Onur Karaburun'un katılımıyla Karaağaç Mahallesi'nde Terörle Mücadele ile Trafik Tescil ve Denetleme Şube Müdürlüğü ekiplerince denetim gerçekleştirildi.

        Polis ekipleri, denetim noktasında "dur" ihtarına uymayarak kaçan bir hafif ticari aracı takibe aldı.

        Ekiplerce kovalamacayla yakalanan sürücü, denetim noktasına getirildi.

        Yapılan ölçümde 2.80 promil alkollü olduğu belirlenen sürücüye 48 bin lira para cezası uygulandı, ehliyetine el konuldu.

        Araç yediemin otoparkına çekildi.

        Galeri
        Galeri

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Edirne haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Edirne Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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