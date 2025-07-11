Edirne'de polisin "dur" ihtarına uymayan alkollü sürücü kovalamacayla yakalandı

Yapılan ölçümde 2.80 promil alkollü olduğu belirlenen sürücüye 48 bin lira para cezası uygulandı, ehliyetine el konuldu.

İl Emniyet Müdürü Onur Karaburun'un katılımıyla Karaağaç Mahallesi'nde Terörle Mücadele ile Trafik Tescil ve Denetleme Şube Müdürlüğü ekiplerince denetim gerçekleştirildi.

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