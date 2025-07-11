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        Edirne'de tır sürücüsü aracında ölü bulundu

        Manisa'dan yüklediği malzemeyi Edirne'ye getiren tır şoförü aracında ölü bulundu.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 11.07.2025 - 10:04 Güncelleme: 11.07.2025 - 10:04
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        Edirne'de tır sürücüsü aracında ölü bulundu
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        Manisa'dan yüklediği malzemeyi Edirne'ye getiren tır şoförü aracında ölü bulundu.

        Alınan bilgiye göre, A.Y'nin Güney Çevre Yolu'nda park halindeki aracında hareketsiz şekilde yattığını gören arkadaşı durumu polis ve sağlık ekiplerine haber verdi.

        Olay yerine gelen sağlık ekipleri A.Y'nin öldüğünü belirledi. Ölen sürücünün cenazesi Edirne Devlet Hastanesi morguna kaldırıldı.

        A.Y'nin Manisa'dan Edirne'deki bazı firmalara malzeme getirdiği, gece aracında yattığı öğrenildi.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Edirne haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Edirne Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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