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        Edirne'de komşusu tarafından bıçaklanan kişi öldü

        Edirne'nin Keşan ilçesinde komşusu tarafından bıçaklanan kişi hayıtını kaybetti.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 12.07.2025 - 21:16 Güncelleme: 12.07.2025 - 21:16
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        Edirne'de komşusu tarafından bıçaklanan kişi öldü
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        Edirne'nin Keşan ilçesinde komşusu tarafından bıçaklanan kişi hayıtını kaybetti.

        Cumhuriyet Mahallesi'nde yaşayan M.B. ile daha önce aralarında husumet olduğu öğrenilen komşusu H.U. henüz belirlenemeyen bir nedenle tartışmaya başladı.

        Tartışmanın kavgaya dönüşmesi üzerine M.B. yanındaki bıçakla H.U'yu bıçakladı.

        Vatandaşların haber vermesi üzerine olay yerine polis ve sağlık ekibi sevk edildi.

        Sağlık ekipleri H.U'nun olay yerinde hayatını kaybettiğini belirledi.

        Olayla ilgili M.B. gözaltına alındı.

        H.U'nun cenazesi incelemenin ardından Keşan Devlet Hastanesi morguna kaldırıldı.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Edirne haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Edirne Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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