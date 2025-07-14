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        Edirne Tarım ve Orman Müdürü Bayazıt, Tunca Nehri'nde incelemede bulundu

        Edirne Tarım ve Orman Müdürü Atilla Bayazıt, Tunca Nehri sulama havzasında incelemede bulundu.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 14.07.2025 - 09:30 Güncelleme: 14.07.2025 - 09:30
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        Edirne Tarım ve Orman Müdürü Bayazıt, Tunca Nehri'nde incelemede bulundu
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        Edirne Tarım ve Orman Müdürü Atilla Bayazıt, Tunca Nehri sulama havzasında incelemede bulundu.

        Bayazıt, yaptığı açıklamada, Tunca Nehri sulama havzasında alınan sulama tedbirlerinin sahada etkili olup olmadığını gözlemlemek amacıyla incelemelerde bulunduklarını belirtti.

        Su kaynaklarını korumaya yönelik alınan tedbirlerin başarıya ulaşması için üreticilerin desteği ve işbirliğinin büyük önem taşıdığını aktaran Bayazıt, şunları kaydetti:

        "Hava sıcaklıklarının mevsim normallerinin üzerinde seyretmesi, bölgemizdeki yağış miktarlarının düşük olması ve Tunca Nehri su debisinin giderek azalması nedeniyle, çeltik üreticilerimizin yaşadığı sorunların çözümü için 10 Temmuz'dan itibaren sulama pompalarının her gün 08.00-20.00 saatlerinde 12 saat süreyle kapatılmasına karar verilmişti. Gerçekleştirdiğimiz saha ziyaretinde alınan bu kararların uygulanabilirliği ve üretim üzerindeki etkilerini değerlendirdik."

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Edirne haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Edirne Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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