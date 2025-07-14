Edirne'de "15 Temmuz" konulu fotoğraf sergisi açılacak
Edirne 15 Temmuz Derneği, 15 Temmuz Demokrasi ve Milli Birlik Günü etkinlikleri kapsamında fotoğraf sergisi düzenleyecek.
Edirne 15 Temmuz Derneği, 15 Temmuz Demokrasi ve Milli Birlik Günü etkinlikleri kapsamında fotoğraf sergisi düzenleyecek.
Dernek Başkanı Veysel Güner, yaptığı yazılı açıklamada, "Zaferin Adı Türkiye" temasıyla açılacak serginin Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanlığı ve Anadolu Ajansı
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