Edirne'de "15 Temmuz" konulu fotoğraf sergisi açılacak

Dernek Başkanı Veysel Güner, yaptığı yazılı açıklamada, "Zaferin Adı Türkiye" temasıyla açılacak serginin Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanlığı ve Anadolu Ajansı

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