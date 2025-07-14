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        Edirne'de "15 Temmuz" konulu fotoğraf sergisi açılacak

        Edirne 15 Temmuz Derneği, 15 Temmuz Demokrasi ve Milli Birlik Günü etkinlikleri kapsamında fotoğraf sergisi düzenleyecek.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 14.07.2025 - 10:55 Güncelleme: 14.07.2025 - 10:55
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        Edirne'de "15 Temmuz" konulu fotoğraf sergisi açılacak
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        Edirne 15 Temmuz Derneği, 15 Temmuz Demokrasi ve Milli Birlik Günü etkinlikleri kapsamında fotoğraf sergisi düzenleyecek.

        Dernek Başkanı Veysel Güner, yaptığı yazılı açıklamada, "Zaferin Adı Türkiye" temasıyla açılacak serginin Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanlığı ve Anadolu Ajansı

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Edirne haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Edirne Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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