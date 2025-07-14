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        GÜNCELLEME - Edirne'de geniş alanda etkili olan anız yangınına müdahale ediliyor

        Edirne'de geniş bir alanda etkili olan anız yangınını söndürme çalışmaları devam ediyor.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 14.07.2025 - 16:00 Güncelleme: 14.07.2025 - 16:00
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        GÜNCELLEME - Edirne'de geniş alanda etkili olan anız yangınına müdahale ediliyor
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        Edirne'de geniş bir alanda etkili olan anız yangınını söndürme çalışmaları devam ediyor.

        Havsa ilçesinin Oğulpaşa ve Abalar köylerinde henüz belirlenemeyen nedenle anız yangınları çıktı.

        Haber verilmesi üzerine bölgeye Havsa ve Edirne belediyeleri itfaiye ekipleri ve Orman İşletme Müdürlüğü ekipleri sevk edildi.

        Edirne Emniyet Müdürlüğüne ait TOMA aracı da belirli bölgelerde söndürme çalışmalarına destek veriyor.

        Abalar köyü camisinden anons edilerek köy sakinlerinin de söndürme çalışmalarına katkı sunmaları yönünde çağrı yapıldı. Vatandaşlar da yangın söndürme çalışmalarına destek verdi.

        Ekiplerin bölgedeki anız yangınına müdahalesi sürüyor.

        Öte yandan D-100 kara yolu Edirne- Havsa istikametinde yoğunlaşan duman nedeniyle 5 aracın karıştığı zincirleme trafik kazası meydana geldi.

        Kazada yaralanan olmazken, araçlar çekiciler yardımıyla kaldırıldı.

        D-100 kara yolu Edirne-Havsa istikameti çift yönlü trafiğe kapatıldı.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Edirne haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Edirne Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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