Kapıkule'de tek günde 62 bin 263 yolcu girişiyle rekor kırıldı

Edirne Valisi Yunus Sezer, dün Edirne'deki sınır kapılarında 62 bin 263 yolcu ve 14 bin 730 araç girişiyle tek günde tüm zamanların rekorunun kırıldığını belirtti.

Sezer, Valilik'teki değerlendirme toplantısı sonrası gazetecilere, vatan hasretini dindirmek isteyen gurbetçilerin memlekete gelişlerinin sürdüğünü söyledi.

22 Haziran'da başlayan, "gurbetçi sezonu" olarak adlandırılan dönemin bu yıl bir hafta gecikmeli olarak aynı yoğunlukta devam ettiğini belirten Sezer, şunları kaydetti:

"Dün itibarıyla gelinen noktada 162 bin 50 araç girişi oldu ve günlük ortalama araç girişimiz 7 bin 366. Yolcu girişinde de 632 bin 744 yolcu girişi söz konusu, günlük 28 bin 762 yolcu girişi mevcut. Geçen sene tüm zamanların en yoğun dönemini yaşamıştık 14 Temmuz'da. Bu sene bu rekoru 13 Temmuz'da kırdık. Tüm kapılardan 62 bin 263 yolcu ve 14 bin 730 araç girişi oldu. Şu ana kadar tek günde giren araç ve yolcu sayısı bakımından tüm zamanların rekoru kırılmış durumda."