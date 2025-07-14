Meriç Nehri'ndeki hidroelektrik santralinde yapılan su tutulması tarımsal faaliyetleri olumsuz etkilemiyor

Edirne Valisi Yunus Sezer, Meriç Nehri'ndeki Arşimet türbinli hidroelektrik santralinde yapılan su tutulmasının tarımsal sulamayı olumsuz etkilemediğini belirtti.

Sezer, gazetecilere, santralde su tutulması konusunda yanlış bir algı oluştuğunu söyledi.

Santralde yaklaşık 2,1 milyon metreküp suyun tutulduğunu bildiren Sezer, "Bu suyu da biz kuraklık döneminde çiftçimize üreticilerimizle ve birliklerle istişare halinde bırakıyoruz çünkü su kesintisi yapıyoruz şu anda. Yani nehir yatağının üst tarafındaki üreticilerin pompalarını durduruyoruz ki aşağıya Yenikarpuzlu'ya kadar su gitsin. Ve bununla ilgili de sürekli diyalog içerisindeyiz ve bu süreci beraber yürütüyoruz." dedi.

Vali Sezer, su kesintisi yaptıklarında barajda biriktirilen suyun dörtte birini bırakarak havzanın dolmasını sağladıklarını dile getirdi.

Santralde su biriktirmenin Meriç Nehri'ndeki kürek müsabakalarıyla alakalı olmadığını vurgulayan Sezer, şunları kaydetti:

"Suyun tutulmasıyla, çiftçilerimize su gitmemesiyle alakalı bir durum değil ama bunu bir türlü anlatamadık. Tabii kuraklık olunca oradaki suyu tutuyormuşuz gibi bir yanılgı var ama buradan bütün açıklıkla söyleyebilirim. Orada herhangi bir su tutma, yani bir litre bile suyu tutma ihtimali yok. Aslında burada böyle bir suyun olması da bizim açımızdan önemli. Şu anda ciddi manada kuraklık yaşıyoruz. Üreticilerimizle, kooperatiflerle ve birliklerle beraber herkesin söz hakkına sahip olduğu çok geniş komisyonumuz var. Herkes çiftçilerimizi mağdur etmeyelim diye sahada. Yoksa orada suyu tutmanın bize hiçbir faydası yok. Kürek yarışlarıyla da bir alakası yok."