Edirne'de asansör boşluğuna düşen kişi öldü
Edirne'de asansör boşluğuna düşen kişi hayatını kaybetti.
Edirne'de asansör boşluğuna düşen kişi hayatını kaybetti.
Cumhuriyet Mahallesi 3064. Sokak'taki 8 katlı inşaata ölçü almak için gelen Erol T. (48), 8. katta çalıştığı sırada asansör boşluğuna düştü.
İhbar üzerine olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi.
Sağlık ekipleri yaptıkları kontrolde Erol T'nin hayatını kaybettiğini belirledi.
Cenaze yapılan incelemenin ardından Trakya Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastanesi morguna kaldırıldı.
Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Edirne haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Edirne Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.