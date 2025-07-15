Edirne İl Göç İdaresi Müdürlüğü İkamet Çalışma Grup Başkanı Akça vefatının yıl dönümünde anıldı

Akça'nın vefatının yıl dönümünde 2. Bayezid Camisi’nde düzenlenen mevlit programına Edirne Emniyet Müdürü Onur Karaburun, İl Jandarma Komutan Vekili Albay Erdem Karaman, İl Göç İdaresi Müdürü Musa Aşılıoğlu, İl Göç İdaresi ve AFAD personeli ile Akça’nın yakınları ve sevenleri katıldı.

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