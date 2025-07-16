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        Edirne'de uyuşturucu operasyonunda 1 şüpheli tutuklandı

        Edirne'de düzenlenen uyuşturucu operasyonunda yakalanan 1 şüpheli tutuklandı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 16.07.2025 - 09:49 Güncelleme: 16.07.2025 - 09:49
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        Edirne'de uyuşturucu operasyonunda 1 şüpheli tutuklandı
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        Edirne'de düzenlenen uyuşturucu operasyonunda yakalanan 1 şüpheli tutuklandı.

        İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şubesi ekipleri, O.U'nun kente uyuşturucu getireceği bilgisi üzerine çalışma başlattı.

        Kent girişinde durdurulan şüphelinin aracında yapılan aramada 16.35 gram metamfetamin ele geçirildi, şüpheli gözaltına alındı.

        Emniyetteki işlemlerin ardından adliyeye sevk edilen şüpheli çıkarıldığı hakimlikçe tutuklandı.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Edirne haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Edirne Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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