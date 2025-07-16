Edirne'de uyuşturucu operasyonunda 1 şüpheli tutuklandı
Edirne'de düzenlenen uyuşturucu operasyonunda yakalanan 1 şüpheli tutuklandı.
Edirne'de düzenlenen uyuşturucu operasyonunda yakalanan 1 şüpheli tutuklandı.
İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şubesi ekipleri, O.U'nun kente uyuşturucu getireceği bilgisi üzerine çalışma başlattı.
Kent girişinde durdurulan şüphelinin aracında yapılan aramada 16.35 gram metamfetamin ele geçirildi, şüpheli gözaltına alındı.
Emniyetteki işlemlerin ardından adliyeye sevk edilen şüpheli çıkarıldığı hakimlikçe tutuklandı.
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