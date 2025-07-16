Tekirdağ'daki orman yangınına havadan ve karadan yoğun müdahale sürüyor

Tekirdağ'ın Şarköy ilçesindeki orman yangınına hem hava hem de kara unsurlarının sayısı artırılarak müdahale devam ediyor.

İstiklal Mahallesi'nde dün öğle saatlerinde tarım alanından başlayıp ormana sıçrayan yangınla mücadelede 24'üncü saat geride kaldı.

Rüzgarın etkisiyle geniş alana yayılarak Çanakkale sınırını geçen yangına havadan 15 uçak, 19 helikopter, 76 arazöz, 4 iş makinesi, 509 personelle müdahale ediliyor.

Düne göre hızı daha düşük rüzgar yine de mücadeleyi zorlaştırıyor. Saatteki hızı 30 kilometre olan rüzgarın hızının akşam saatlerinde biraz daha düşmesi bekleniyor.

Hava sıcaklığının 32 derece ölçüldüğü ilçede nem ise yüzde 40'a yakın seyrediyor.

Tekirdağ Valisi Recep Soytürk ve Orman Genel Müdürü Bekir Karacabey bölgede AFAD'ın Mobil Koordinasyon Merkezi'nden çalışmaları yönetiyor.

Yangın nedeniyle Şenköy, Kızılcaterzi ve Kocali tedbir amaçlı tahliye edilmiş, dumandan etkilenen 4 kişi hastaneye kaldırılmıştı.