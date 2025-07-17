Vali Sezer, Keşan'daki okul inşaatlarında incelemelerde bulundu
Edirne Valisi Yunus Sezer, Keşan ilçesinde yapımı devam eden 20 derslikli İnönü İlkokulu ve 16 derslikli Fen Lisesi inşaatlarında incelemelerde bulundu.
Edirne Valisi Yunus Sezer, Keşan ilçesinde yapımı devam eden 20 derslikli İnönü İlkokulu ve 16 derslikli Fen Lisesi inşaatlarında incelemelerde bulundu.
İnönü İlkokulu inşaat alanında yürütülen çalışmalara ilişkin yetkililerden bilgi alan Vali Sezer, okulun yeni eğitim öğretim dönemine kadar tamamlanmasının planlandığını belirtti.
Sezer, yatırımların en kısa sürede tamamlanarak öğrencilerin hizmetine sunulmasının önemine dikkat çekti.
Yeni eğitim yuvasının Edirne’ye, Keşan’a ve vatandaşlara hayırlı olması temennisinde bulunuldu.
Öte yandan Sezer, Keşan ilçesinde devam eden 16 derslikli Fen Lisesi inşaatında da incelemede bulundu.
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