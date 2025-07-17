Vali Sezer, Keşan'daki okul inşaatlarında incelemelerde bulundu

Öte yandan Sezer, Keşan ilçesinde devam eden 16 derslikli Fen Lisesi inşaatında da incelemede bulundu.

Yeni eğitim yuvasının Edirne’ye, Keşan’a ve vatandaşlara hayırlı olması temennisinde bulunuldu.

Edirne Valisi Yunus Sezer, Keşan ilçesinde yapımı devam eden 20 derslikli İnönü İlkokulu ve 16 derslikli Fen Lisesi inşaatlarında incelemelerde bulundu.

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