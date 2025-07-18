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        Edirne Valisi Yunus Sezer'den Uzunköprü Kaymakamı Muammer Köken'e ziyaret

        Edirne Valisi Yunus Sezer, Uzunköprü Kaymakamı Muammer Köken'i ziyaret etti.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 18.07.2025 - 15:21 Güncelleme: 18.07.2025 - 15:21
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        Edirne Valisi Yunus Sezer'den Uzunköprü Kaymakamı Muammer Köken'e ziyaret
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        Edirne Valisi Yunus Sezer, Uzunköprü Kaymakamı Muammer Köken'i ziyaret etti.

        Cumhurbaşkanlığının 27 Mayıs 2025 tarihli atama kararıyla Uzunköprü Kaymakamlığı görevine getirilen Köken'e hayırlı olsun dileklerini ileten Vali Sezer, yeni görevinde başarılar diledi.

        Ziyarette Vali Sezer'e, Edirne Vali Yardımcısı ve İl Özel İdaresi Genel Sekreteri Eyyüp Batuhan Ciğerci, İpsala Kaymakamı Ömer Sevgili ve Meriç Kaymakamı Mehmet Abdülkadir Güvenç eşlik etti.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Edirne haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Edirne Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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