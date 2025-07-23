Edirne Valisi Sezer'e ziyaretler

Vali Sezer, güreşçileri gösterdikleri başarıdan dolayı tebrik etti.

Bu arada 664. Tarihi Kırkpınar Yağlı Güreşleri'nde dereceye giren Edirneli sporcular da, Sezer'i ziyaret etti.

Valilikten yapılan açıklamaya göre, Vali Sezer, ziyaretten duyduğu memnuniyeti belirterek Dilci'ye çalışmalarında başarı diledi.

Edirne Toplu Ulaşım Sistemi (ETUS) Başkanlığı görevine seçilen Aytaç Dilci ve yönetim kurulu üyeleri, Vali Yunus Sezer'i ziyaret etti.

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