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        Edirne Valisi Sezer'e ziyaretler

        Edirne Toplu Ulaşım Sistemi (ETUS) Başkanlığı görevine seçilen Aytaç Dilci ve yönetim kurulu üyeleri, Vali Yunus Sezer'i ziyaret etti.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 23.07.2025 - 11:38 Güncelleme: 23.07.2025 - 11:38
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        Edirne Valisi Sezer'e ziyaretler
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        Edirne Toplu Ulaşım Sistemi (ETUS) Başkanlığı görevine seçilen Aytaç Dilci ve yönetim kurulu üyeleri, Vali Yunus Sezer'i ziyaret etti.

        Valilikten yapılan açıklamaya göre, Vali Sezer, ziyaretten duyduğu memnuniyeti belirterek Dilci'ye çalışmalarında başarı diledi.

        Bu arada 664. Tarihi Kırkpınar Yağlı Güreşleri'nde dereceye giren Edirneli sporcular da, Sezer'i ziyaret etti.

        Vali Sezer, güreşçileri gösterdikleri başarıdan dolayı tebrik etti.

        Galeri
        Galeri

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Edirne haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Edirne Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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