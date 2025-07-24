Trakya'da sıcak hava etkili oluyor

Edirne, Kırklareli ve Tekirdağ'da etkili olan sıcak hava günlük yaşamı olumsuz etkiliyor.

Meteorolojik verilere göre, hava sıcaklığı Edirne'de 39, Kırklareli'nde 33, Tekirdağ'da da 33 derece olarak ölçüldü.

Edirne'de, sıcak hava nedeniyle cadde ve sokaklar boş kaldı.

Bunaltıcı sıcaklardan korunmaya çalışan vatandaşlar, gölgelik alanlarda serinlemeye çalıştı.

Kentte öğle saatlerinde cadde ve sokaklarda sakinlik gözlendi. Saraçlar Caddesi ve Selimiye çevresinde vatandaşlar, ağaç altlarında ya da bina gölgelerinde vakit geçirdi.

- Sıcak ve kurak hava nehirleri etkiledi

Edirne'nin önemli su kaynaklarından Meriç ve Tunca nehirlerinde kuraklık ve aşırı sıcaklara bağlı buharlaşmanın artmasından dolayı su seviyesi düştü.

Su akışının yavaşlaması nedeniyle nehir yataklarında adacıklar oluştu, bu bölümler otlarla kaplandı.

Devlet Su İşleri Suakacağı İstasyonu'nda, Tunca'nın debisi saniyede 2 metreküp, Meriç'in debisi ise Kirişhane İstasyonu'nda 33 metreküp olarak ölçüldü.