Habertürk
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Spor
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Stil
        Resmi İlanlar
        Haberler Yerel Haberler Edirne Haberleri

        Trakya'da sıcak hava etkili oluyor

        Edirne, Kırklareli ve Tekirdağ'da etkili olan sıcak hava günlük yaşamı olumsuz etkiliyor.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 24.07.2025 - 13:46 Güncelleme: 24.07.2025 - 13:53
        ABONE OL
        ABONE OL
        Trakya'da sıcak hava etkili oluyor
        ABONE OL
        Google-ABONE OL

        Edirne, Kırklareli ve Tekirdağ'da etkili olan sıcak hava günlük yaşamı olumsuz etkiliyor.

        Meteorolojik verilere göre, hava sıcaklığı Edirne'de 39, Kırklareli'nde 33, Tekirdağ'da da 33 derece olarak ölçüldü.

        Edirne'de, sıcak hava nedeniyle cadde ve sokaklar boş kaldı.

        Bunaltıcı sıcaklardan korunmaya çalışan vatandaşlar, gölgelik alanlarda serinlemeye çalıştı.

        Kentte öğle saatlerinde cadde ve sokaklarda sakinlik gözlendi. Saraçlar Caddesi ve Selimiye çevresinde vatandaşlar, ağaç altlarında ya da bina gölgelerinde vakit geçirdi.

        - Sıcak ve kurak hava nehirleri etkiledi

        Edirne'nin önemli su kaynaklarından Meriç ve Tunca nehirlerinde kuraklık ve aşırı sıcaklara bağlı buharlaşmanın artmasından dolayı su seviyesi düştü.

        Su akışının yavaşlaması nedeniyle nehir yataklarında adacıklar oluştu, bu bölümler otlarla kaplandı.

        Devlet Su İşleri Suakacağı İstasyonu'nda, Tunca'nın debisi saniyede 2 metreküp, Meriç'in debisi ise Kirişhane İstasyonu'nda 33 metreküp olarak ölçüldü.

        - Sıcak hava asfalt eritti

        Kırklareli'nde de hava sıcaklığının mevsim normallerinin üzerine çıkması bazı köy yollarındaki asfaltın erimesine neden oldu.

        Sıcaklık, öğle saatlerinde 33 dereceye ulaştı.

        Sıcaklık nedeniyle Kofçaz ilçesinde bazı köy yollarında asfalt eridi. Asfaltın erimesi nedeniyle araçlar düşük hızla ilerlemek zorunda kaldı. Yayalar ise yürümekte güçlük çekti.

        Sıcak hava nedeniyle cadde ve sokaklarda da yaya trafiğinin azaldığı gözlendi. Bazı vatandaşlar ise kafa ve enselerine buzlu su şişesi koyarak serinlemeye çalıştı.

        Güvercinler ise Özgürlük ve Demokrasi Meydanı'ndaki süs havuzlarında serinledi.

        Tekirdağlılar da 33 dereceye ulaşan sıcaklık dolayısıyla park, bahçe, cami avlusu gibi serin yerlerde vakit geçirdi.

        Bazı vatandaşlar, sahillerde denize girerek serinlemeye çalıştı.

        Galeri
        Galeri
        Galeri

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Edirne haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Edirne Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

        Günün Önemli Manşetleri
        Bakanlıktan ÖTV açıklaması
        Bakanlıktan ÖTV açıklaması
        ODMD: 'Vergilerin düşürülmesini istiyoruz'
        ODMD: 'Vergilerin düşürülmesini istiyoruz'
        ÖTV'de sistem sil baştan
        ÖTV'de sistem sil baştan
        Hikayeleri ortaya çıkmaya başladı!
        Hikayeleri ortaya çıkmaya başladı!
        Eskişehir'deki yangında 10 şehit
        Eskişehir'deki yangında 10 şehit
        Jhon Duran ilk maçında parladı!
        Jhon Duran ilk maçında parladı!
        Gayrimenkul sertifikasının detayları
        Gayrimenkul sertifikasının detayları
        4 şehirde orman yangını! Havadan ve karadan müdahale ediliyor
        4 şehirde orman yangını! Havadan ve karadan müdahale ediliyor
        Szymanski rüzgarı: Mourinho'dan yeni karar!
        Szymanski rüzgarı: Mourinho'dan yeni karar!
        Kaotik havalar! İklimin kendi değişkenliği bile değişiyor
        Kaotik havalar! İklimin kendi değişkenliği bile değişiyor
        Yaşadığı kabusu 1 ay önce arkadaşına anlattı!
        Yaşadığı kabusu 1 ay önce arkadaşına anlattı!
        Rus yolcu uçağı düştü
        Rus yolcu uçağı düştü
        Arda Güler'in hayalleri yıkıldı: Flaş paylaşım!
        Arda Güler'in hayalleri yıkıldı: Flaş paylaşım!
        Marina ücretinden kaçıyorlar
        Marina ücretinden kaçıyorlar
        Bu restoranda siparişiniz yanlış gelebilir
        Bu restoranda siparişiniz yanlış gelebilir
        Sigortada 'gömülü' gelişme
        Sigortada 'gömülü' gelişme
        Gözler TCMB'nin faiz kararında
        Gözler TCMB'nin faiz kararında
        Beşiktaş, Shakhtar'ı konuk ediyor
        Beşiktaş, Shakhtar'ı konuk ediyor
        "Amerikan tarihinin en büyük siyasi skandallarından"
        "Amerikan tarihinin en büyük siyasi skandallarından"
        Merkez Bankası'nın faiz kararı ne olur
        Merkez Bankası'nın faiz kararı ne olur

        Benzer Haberler

        AK Parti İl Başkanı İba'dan 24 Temmuz Gazeteciler ve Basın Bayramı mesajı
        AK Parti İl Başkanı İba'dan 24 Temmuz Gazeteciler ve Basın Bayramı mesajı
        Edirne'den kısa kısa
        Edirne'den kısa kısa
        Edirne'de devrilen tırın sürücüsü yaralandı
        Edirne'de devrilen tırın sürücüsü yaralandı
        Edirne'de Vakıflar Bölge Müdürlüğünce sünnet şöleni düzenlendi
        Edirne'de Vakıflar Bölge Müdürlüğünce sünnet şöleni düzenlendi
        Edirne'de çocukları sporlar buluşturan Yaz Mahalle Ligi etkinlikleri başlad...
        Edirne'de çocukları sporlar buluşturan Yaz Mahalle Ligi etkinlikleri başlad...
        Edirne'de uyuşturucuyla yakalanan 5 şüpheli gözaltına alındı
        Edirne'de uyuşturucuyla yakalanan 5 şüpheli gözaltına alındı