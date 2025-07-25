Edirne'de park halindeki 2 araç kundaklandı.

Olayı fark eden mahalle sakinleri, durumu polis ve itfaiyeye ekiplerine bildirdi.

Şükrüpaşa Mahallesi'nde park halinde bulunan 2 araç, iddiaya göre N.B. tarafından ateşe verildi.

Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Edirne haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Edirne Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.