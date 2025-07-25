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        Edirne'de park halindeki 2 araç kundaklandı

        Edirne'de park halindeki 2 araç kundaklandı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 25.07.2025 - 16:57 Güncelleme: 25.07.2025 - 16:57
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        Edirne'de park halindeki 2 araç kundaklandı
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        Edirne'de park halindeki 2 araç kundaklandı.

        Şükrüpaşa Mahallesi'nde park halinde bulunan 2 araç, iddiaya göre N.B. tarafından ateşe verildi.

        Olayı fark eden mahalle sakinleri, durumu polis ve itfaiyeye ekiplerine bildirdi.

        İtfaiye ekiplerinin söndürdüğü yangınlar sonucu araçlarda hasar oluştu.

        Polis ekipleri yaptıkları araştırmada araçları yakan N.B'nin akıl sağlığının yerinde olmadığını belirledi.

        Olayla ilgili soruşturma sürüyor.

        Galeri
        Galeri

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Edirne haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Edirne Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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