Enez'de çöplükte çıkan yangın söndürüldü

İhbar üzerine olay yerine Enez Belediyesi İtfaiye Müdürlüğü ve polis ekipleri sevk edildi.

İlçe çöplüğünde henüz belirlenemeyen nedenle çıkan yangın, rüzgarın etkisiyle büyüdü.

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