Habertürk
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Spor
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Stil
        Resmi İlanlar
        Haberler Yerel Haberler Edirne Haberleri

        Enez'de çöplükte çıkan yangın söndürüldü

        Enez ilçesinde çöplükte çıkan yangın söndürüldü.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 27.07.2025 - 16:45 Güncelleme: 27.07.2025 - 16:45
        ABONE OL
        ABONE OL
        Enez'de çöplükte çıkan yangın söndürüldü
        ABONE OL
        Google-ABONE OL

        Enez ilçesinde çöplükte çıkan yangın söndürüldü.

        İlçe çöplüğünde henüz belirlenemeyen nedenle çıkan yangın, rüzgarın etkisiyle büyüdü.

        İhbar üzerine olay yerine Enez Belediyesi İtfaiye Müdürlüğü ve polis ekipleri sevk edildi.

        Yangın itfaiye ekiplerince söndürüldü.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Edirne haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Edirne Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

        Günün Önemli Manşetleri
        Meteoroloji'den 'tropikal gece' açıklaması
        Meteoroloji'den 'tropikal gece' açıklaması
        Bulgaristan'da çıkan yangın Türkiye sınırına ulaştı!
        Bulgaristan'da çıkan yangın Türkiye sınırına ulaştı!
        Bursa’daki yangına müdahale sürüyor!
        Bursa’daki yangına müdahale sürüyor!
        Cumhurbaşkanı Erdoğan Macron ile görüştü
        Cumhurbaşkanı Erdoğan Macron ile görüştü
        Beşiktaş'ta hedef Luis Perez!
        Beşiktaş'ta hedef Luis Perez!
        Orman yangınlarında son durum!
        Orman yangınlarında son durum!
        Gazze'de "insani ara" başladı, yardım tırları giriş yaptı
        Gazze'de "insani ara" başladı, yardım tırları giriş yaptı
        İklim değişikliği neden kadınları daha fazla etkiliyor?
        İklim değişikliği neden kadınları daha fazla etkiliyor?
        İtalya'dan flaş takas iddiası!
        İtalya'dan flaş takas iddiası!
        "Bazen hayatta olmaktan utanıyorum"
        "Bazen hayatta olmaktan utanıyorum"
        Tayland-Kamboçya sınırında gerilim sürüyor
        Tayland-Kamboçya sınırında gerilim sürüyor
        Kapadokya’ya büyük tanıtım
        Kapadokya’ya büyük tanıtım
        İznik Gölü'nde iskele karada kaldı!
        İznik Gölü'nde iskele karada kaldı!
        Yağış yok, sıcaklık yüksek!
        Yağış yok, sıcaklık yüksek!
        Fenerbahçe, Milan Skriniar ile anlaştı!
        Fenerbahçe, Milan Skriniar ile anlaştı!
        Tel Aviv'de binlerce kişiden protesto
        Tel Aviv'de binlerce kişiden protesto
        İsrail'den "Hanzala'ya" müdahale
        İsrail'den "Hanzala'ya" müdahale
        Yıllar sonra ortaya çıktı
        Yıllar sonra ortaya çıktı
        Sosyal hayatı felç eden sessiz sorun!
        Sosyal hayatı felç eden sessiz sorun!
        Çok geç olmadan
        Çok geç olmadan

        Benzer Haberler

        Bulgaristan'daki orman yangını, Türkiye sınırına ulaştı
        Bulgaristan'daki orman yangını, Türkiye sınırına ulaştı
        Gurbetçilerin anavatana yolculuğu sürüyor
        Gurbetçilerin anavatana yolculuğu sürüyor
        Edirne'de asayiş ve trafik denetimi yapıldı
        Edirne'de asayiş ve trafik denetimi yapıldı
        Bulgaristan'daki orman yangınının koku ve dumanı 50 kilometre uzaklıktaki E...
        Bulgaristan'daki orman yangınının koku ve dumanı 50 kilometre uzaklıktaki E...
        Edirne'de başından tabancayla vurulmuş kadın cesedi budundu
        Edirne'de başından tabancayla vurulmuş kadın cesedi budundu
        Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Bayraktar, Edirne Valiliğini ziyaret etti
        Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Bayraktar, Edirne Valiliğini ziyaret etti