Edirne'de 5 düzensiz göçmen yakalandı
Edirne'de 5 düzensiz göçmen yakalandı.
Edirne'de 5 düzensiz göçmen yakalandı.
İl Emniyet Müdürlüğü ekipleri, Şükrüpaşa Mahallesi 101. Sokak'ta bir grup düzensiz göçmenin bulunduğu ihbarı üzerine çalışma başlattı.
Ekipler bölgede yaptıkları kontrolde 5 düzensiz göçmeni kovalamaca sonucu yakaladı.
Yabancı uyruklular, işlemlerinin ardından İl Göç İdaresi Müdürlüğüne teslim edildi.
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