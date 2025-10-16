Edirne'de 15 yaşındaki Duru Pakarda'nın öldürülmesine ilişkin davada mütalaa açıklandı

Edirne'de 15 yaşındaki Duru Pakarda'yı tabancayla öldürdüğü ileri sürülen sanığın yargılanmasına devam edildi.

Edirne 3. Ağır Ceza Mahkemesi'ndeki duruşmaya, "kasten öldürme" ve "ruhsatsız silah bulundurma" suçlarından yargılanan sanık K.C.A, Ses ve Görüntü Bilişim Sistemi (SEGBİS) aracılığıyla katıldı. Duruşmada, Pakarda'nın ailesi ve avukatları hazır bulundu.

Kapalı gerçekleştirilen duruşmada mahkeme heyeti, sanığın tutukluluğunun devamına hükmederek duruşmayı erteledi.

Duruşma sonrası adliye önünde gazetecilere açıklama yapan avukat Süleyman Eren, olayın "planlı cinayet" olduğunu öne sürdü.

Savcının celsede mütalaasını açıkladığını ifade eden Eren, "Savcı 'kasıtlı cinayetten' ağırlaştırılmış müebbet istedi. Önümüzdeki celsede mütalaaya karşı savunma yapılacak. Bazı şahitler de önümüzdeki celse dinlenecek. Bizim en baştan beri istediğimiz şeydi, sanığın ağırlaştırılmış müebbet cezasına çarptırılması. Tabii 18 yaşından küçük olduğu için cezası 18 ile 24 yıl arasında bir cezaya çekilecek." diye konuştu.