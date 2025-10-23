Habertürk
Habertürk
        Edirne Haberleri

        Edirne'nin ahileri öğrencilerle buluştu

        Edirne'nin ahileri öğrencilerle bir araya geldi.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 23.10.2025 - 12:02 Güncelleme: 23.10.2025 - 12:02
        Edirne'nin ahileri öğrencilerle buluştu
        Edirne'nin ahileri öğrencilerle bir araya geldi.

        Edirne Ticaret Müdürlüğünce Emel-Özgür Subaşıay Ticaret Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi konferans salonunda Ahilik ve Kooperatifler Yılı kapsamında etkinlik düzenlendi.

        "Yılın Ahisi" seçilen Feridun Kemallarlı ve geçen yılın ahileri Şükran Çetin ve Ali Bıyık öğrencilere mesleki deneyimlerini anlattı.

        İl Ticaret Müdürü Mustafa Kurt da 38. Ahilik Haftası etkinliklerinin diğer illere örnek olacak şekilde geçtiğini söyledi.

        Ahilik geleneğinin gelecek kuşaklara aktarılması için her alanda çalışmalar yaptıklarını anlatan Kurt, "Ahiler, meslek ahlakı, hak ve hukuka riayet etme, şefkatli, saygılı, cömert ve güler yüzlü olmalarıyla tüm esnaflara örnek oluyor. Öğrencilerimiz de bu geleneği öğrenerek meslek hayatında devam ettirecekler." dedi.

        Edirne Esnaf ve Sanatkarlar Odaları Birliği Sicil Müdürü Serhat Dayıoğlu ise Ahilik Teşkilatı hakkında bilgi verdi.

        Etkinlikte öğrencilere kooperatifçilik hakkında da bir sunum yapıldı.

