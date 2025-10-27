Habertürk
        Haberler Yerel Haberler Edirne Haberleri

        Edirne'de kostüm etkinliğine imam cübbesiyle katılan kişinin de bulunduğu grupla ilgili suç duyurusu

        Diyanet-Sen Edirne Şubesince, kostüm etkinliğine imam cübbesiyle katılan kişinin de aralarında olduğu, alkol şişesiyle dua eder gibi poz veren gruba ilişkin suç duyurusunda bulunuldu.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 27.10.2025 - 17:37 Güncelleme: 27.10.2025 - 17:37
        Edirne'de kostüm etkinliğine imam cübbesiyle katılan kişinin de bulunduğu grupla ilgili suç duyurusu
        Diyanet-Sen Edirne Şubesince, kostüm etkinliğine imam cübbesiyle katılan kişinin de aralarında olduğu, alkol şişesiyle dua eder gibi poz veren gruba ilişkin suç duyurusunda bulunuldu.

        Diyanet-Sen Edirne Şube Başkanı Emin Yaryıkan, beraberindekilerle Edirne Adliyesi'ne geldi.

        Yaryıkan, savcılığa konuyla ilgili suç duyurusunda bulunmasının ardından gazetecilere yaptığı açıklamada, dini değerlerin insanlığın nişaneleri olduğunu söyledi.

        Dini değerlerle alay edenlerin gerekli cezayı almaları gerektiğini savunan Yaryıkan, şunları kaydetti:

        "Edirne'de bir eğlence mekanında sözde parti adı altında dini değerlerle alay edilmiş, imam kisvesine bürünmüş bir şarlatan ve avanesi, sözde 'dua' ritüeliyle ve ellerinde içki şişeleriyle dalga geçmişlerdir. Yaptıkları bu rezilliği sosyal medyaya paylaşmış, halkın dini duyguları ile alay etmişlerdir.

        Türk Ceza Kanunu'nun 216. maddesinde yer alan 'halkı kin ve düşmanlığa tahrik veya aşağılama suçu', somut bir tehlike suçu olarak düzenlenmiştir. Dini değer ve kutsallarımıza kimsenin saldırma hakkı yoktur. Dini değer ve kutsalları alay konusu edinmek, hakaret etmek, sanatsal faaliyet de düşünce özgürlüğü de değildir. Bu, açık bir şekilde din düşmanlığıdır. İslam ve Peygamber düşmanlığıdır. Bunu yapanlar, toplumsal huzuru bozmak isteyen fitnecilerdir. Halkı açık bir şekilde kin ve nefrete sevk ettikleri için aynı zamanda nefret suçu da işlemekteler."

        Yaryıkan, adalete güvendiklerini ve konunun takipçisi olacaklarını sözlerine ekledi.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Edirne haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Edirne Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

