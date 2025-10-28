Edirne'de sınır kapılarında 524 kilo 336 gram uyuşturucu ele geçirildi

İpsala Sınır Kapısı'nda da bir tırın televizyon ünitesinin boşluklarına yerleştirilmiş 96 kilo 796 gram uyuşturucu madde ele geçirildi.

Edirne Valiliğinden yapılan açıklamaya göre, İl Emniyet Müdürlüğü ve Gümrük Muhafaza Kaçakçılık ve İstihbarat Müdürlüğü ekiplerince Kapıkule Sınır Kapısı'nda şüphe üzerine durdurulan tırlarda arama yaptı.

