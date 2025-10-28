Habertürk
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Spor
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Stil
        Resmi İlanlar
        Haberler Yerel Haberler Edirne Haberleri

        Edirne'de sınır kapılarında 524 kilo 336 gram uyuşturucu ele geçirildi

        Kapıkule ve İpsala sınır kapılarında düzenlenen operasyonlarda 524 kilo 336 gram uyuşturucu madde ele geçirildi.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 28.10.2025 - 11:27 Güncelleme: 28.10.2025 - 11:27
        ABONE OL
        ABONE OL
        Edirne'de sınır kapılarında 524 kilo 336 gram uyuşturucu ele geçirildi
        ABONE OL
        Google-ABONE OL

        Kapıkule ve İpsala sınır kapılarında düzenlenen operasyonlarda 524 kilo 336 gram uyuşturucu madde ele geçirildi.

        Edirne Valiliğinden yapılan açıklamaya göre, İl Emniyet Müdürlüğü ve Gümrük Muhafaza Kaçakçılık ve İstihbarat Müdürlüğü ekiplerince Kapıkule Sınır Kapısı'nda şüphe üzerine durdurulan tırlarda arama yaptı.

        Aramalarda 427 kilo 540 gram uyuşturucu madde ve 66 kilo 400 gram uyuşturucu hammaddesi ele geçirildi.

        İpsala Sınır Kapısı'nda da bir tırın televizyon ünitesinin boşluklarına yerleştirilmiş 96 kilo 796 gram uyuşturucu madde ele geçirildi.

        Gözaltına alınan 3 şüpheli, işlemlerin ardından sevk edildikleri adli makamlarca tutuklandı.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Edirne haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Edirne Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

        Günün Önemli Manşetleri
        Türkiye-İngiltere Eurofighter imzalarını attı
        Türkiye-İngiltere Eurofighter imzalarını attı
        Nilay'ı 15 kurşunla katletmişti! Yürek yakan ayrıntı...
        Nilay'ı 15 kurşunla katletmişti! Yürek yakan ayrıntı...
        Google'dan nükleer tesis hamlesi
        Google'dan nükleer tesis hamlesi
        Sındırgı'dan yeni kareler!
        Sındırgı'dan yeni kareler!
        Galatasaray'dan dev gelir hedefi!
        Galatasaray'dan dev gelir hedefi!
        Papa'nın Türkiye programı belli oldu
        Papa'nın Türkiye programı belli oldu
        Cumhurbaşkanı Erdoğan, Starmer ile bir araya geldi
        Cumhurbaşkanı Erdoğan, Starmer ile bir araya geldi
        "Fenerbahçe evrim geçirmiş"
        "Fenerbahçe evrim geçirmiş"
        Turistik Doğu Ekspresi'nin fiyatları belli oldu
        Turistik Doğu Ekspresi'nin fiyatları belli oldu
        Fenerbahçe'de prim sevinci!
        Fenerbahçe'de prim sevinci!
        Arizona'yı andırıyor... Kars'ta havadan görüntülendi
        Arizona'yı andırıyor... Kars'ta havadan görüntülendi
        Karadağ Türk vatandaşlarına vize uygulayacak
        Karadağ Türk vatandaşlarına vize uygulayacak
        "Batı Anadolu'da deprem fırtınası sürecek" demişti... Prof. Dr. Okan Tüysüz'den çarpıcı açıklama!
        "Batı Anadolu'da deprem fırtınası sürecek" demişti... Prof. Dr. Okan Tüysüz'den çarpıcı açıklama!
        Sındırgı'da 6,1 büyüklüğünde deprem
        Sındırgı'da 6,1 büyüklüğünde deprem
        Dünya'nın yeni bir 'yarı-uydusu' var ve tek de değil
        Dünya'nın yeni bir 'yarı-uydusu' var ve tek de değil
        Kendi aralarında 3'e ayrıldılar
        Kendi aralarında 3'e ayrıldılar
        Yurt dışı borçlanma azaldı
        Yurt dışı borçlanma azaldı
        Ev alanların yüzde 70'i mevduattan geliyor
        Ev alanların yüzde 70'i mevduattan geliyor
        Ekonomi neredeyse futbolumuz da orada
        Ekonomi neredeyse futbolumuz da orada
        ABD bulut bilişim pazarını domine ediyor
        ABD bulut bilişim pazarını domine ediyor

        Benzer Haberler

        Edirne'de kostüm etkinliğine imam cübbesiyle katılan şüpheli adliyeye getir...
        Edirne'de kostüm etkinliğine imam cübbesiyle katılan şüpheli adliyeye getir...
        Keşan'da sis etkili oldu
        Keşan'da sis etkili oldu
        Trakya Üniversitesinde STEM İnovasyon Laboratuvarı ve Okuma Salonu açıldı
        Trakya Üniversitesinde STEM İnovasyon Laboratuvarı ve Okuma Salonu açıldı
        Edirne'de uyuşturucuyla yakalanan 5 şüpheli gözaltına alındı
        Edirne'de uyuşturucuyla yakalanan 5 şüpheli gözaltına alındı
        GÜNCELLEME - Edirne'de kostüm etkinliğine imam cübbesiyle katılan kişinin d...
        GÜNCELLEME - Edirne'de kostüm etkinliğine imam cübbesiyle katılan kişinin d...
        Edirne'de kostüm etkinliğine imam cübbesiyle katılan kişinin de bulunduğu g...
        Edirne'de kostüm etkinliğine imam cübbesiyle katılan kişinin de bulunduğu g...