Trakya'da 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı kutlanıyor

Edirne, Kırklareli ve Tekirdağ'da Cumhuriyet'in 102'nci yıl dönümü coşkuyla kutlandı.

Edirne Valisi Yunus Sezer, kutlamalar kapsamında makamında tebrikleri kabul etti.

Atatürk Bulvarı'nda devam eden kutlama programında, Vali Sezer, Garnizon Komutanı Tuğgeneral Yüksel Kolcu ve Belediye Başkanı Filiz Gencan askeri araçtan vatandaşların bayramını kutladı.

Törende, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın, Cumhuriyet'in 102. yıl dönümü ve Cumhuriyet Bayramı mesajının okundu.

Vali Sezer, yaptığı konuşmada, Cumhuriyet'in 102. yılını kutlamanın onur ve gururunu yaşadıklarını söyledi.

Türk milletinin mazisi, kökü ve medeniyeti olan büyük bir millet olduğunu belirten Sezer, "Biz bağımsızlığımızı ilk kez kazanmadık, bilakis biz hep bağımsızdık. Biz sadece 1000 yıldır anlamayanlara Türk'ün ne olduğunu, bu toprakların nice kahramanlarıyla yeniden anlattık." dedi.

Sezer, Cumhuriyet'i daha ileriye götürmek için kararlılıkla çalıştıklarını dile getirdi.

Günün anlam ve önemini belirten şiirlerin okunmasının ardından tören, halk oyunları gösterisiyle devam etti. Cumhuriyet'in 102'inci yıl dönümü dolayısıyla düzenlenen şiir, resim ve kompozisyon yarışmalarında başarı gösteren öğrencilere hediyeleri verildi. Tören askeri birlikler, öğrenciler ve sivil toplum kuruluşlarının geçit töreniyle sona erdi. Geçit töreninde Kara Havacılık Komutanlığına bağlı 2 helikopter de gösteri uçuşu yaptı. Vatandaşlar, cep telefonlarıyla video ve fotoğraflar çekerek bu anları ölümsüzleştirdi. Programa, AK Parti Edirne Milletvekili Fatma Aksal, CHP Edirne Milletvekili Ahmet Baran Yazgan, İYİ Parti Edirne Milletvekili Mehmet Akalın, Garnizon Komutanı Tuğgeneral Yüksel Kolcu, 9. Hudut Tugay Komutanı Tuğgeneral Bülent Barış Sarp, Belediye Başkanı Filiz Gencan, Edirne Cumhuriyet Başsavcısı Tuğan Sarıca, il protokol üyeleriyle siyasi parti ve sivil toplum kuruluşu temsilcileri katıldı. - Kırklareli Valilik makamında düzenlenen kutlama programı kapsamında Vali Uğur Turan, tebrikleri kabul etti.

Özgürlük ve Demokrasi Meydanı'nda devam eden kutlamalarda Vali Turan, 55. Mekanize Piyade Tugay Komutanı Tuğgeneral Erdal Köse ve Kırklareli Belediye Başkanı Derya Bulut, askeri araçtan vatandaşları selamladı. Törende, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın, Cumhuriyet'in 102. yıl dönümü ve Cumhuriyet Bayramı mesajının okundu. Vali Turan, yaptığı konuşmada, Cumhuriyet'in ilanının 102. yıl dönümünü kutlamanın heyecan ve gururunu yaşadıklarını ifade etti. Daha sonra öğrenciler tarafından şiirler okundu, halk oyunları ekibi gösteri sundu. Öğrenci ve askeri birliklerin geçiş yaptığı törene, protokol üyeleri, sivil toplum kuruluşu ve siyasi parti temsilcileri katıldı. - Tekirdağ Tekirdağ'da da Vali Recep Soytürk'ün makamında tebrikleri kabul etmesinin ardından, tören Orduevi önünde devam etti. Vali Soytürk, Garnizon Komutanı Tuğgeneral Tuğgeneral Aytuğ Yürüyüş ve Büyükşehir Belediye Başkanı Candan Yüceer, askeri araçtan vatandaşları selamladı.