Habertürk
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Spor
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Stil
        Resmi İlanlar
        Haberler Yerel Haberler Edirne Haberleri

        Trakya'da 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı kutlanıyor

        Edirne, Kırklareli ve Tekirdağ'da Cumhuriyet'in 102'nci yıl dönümü coşkuyla kutlandı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 29.10.2025 - 13:53 Güncelleme: 29.10.2025 - 13:53
        ABONE OL
        ABONE OL
        Trakya'da 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı kutlanıyor
        ABONE OL
        Google-ABONE OL

        Edirne, Kırklareli ve Tekirdağ'da Cumhuriyet'in 102'nci yıl dönümü coşkuyla kutlandı.

        Edirne Valisi Yunus Sezer, kutlamalar kapsamında makamında tebrikleri kabul etti.

        Atatürk Bulvarı'nda devam eden kutlama programında, Vali Sezer, Garnizon Komutanı Tuğgeneral Yüksel Kolcu ve Belediye Başkanı Filiz Gencan askeri araçtan vatandaşların bayramını kutladı.

        Törende, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın, Cumhuriyet'in 102. yıl dönümü ve Cumhuriyet Bayramı mesajının okundu.

        Vali Sezer, yaptığı konuşmada, Cumhuriyet'in 102. yılını kutlamanın onur ve gururunu yaşadıklarını söyledi.

        Türk milletinin mazisi, kökü ve medeniyeti olan büyük bir millet olduğunu belirten Sezer, "Biz bağımsızlığımızı ilk kez kazanmadık, bilakis biz hep bağımsızdık. Biz sadece 1000 yıldır anlamayanlara Türk'ün ne olduğunu, bu toprakların nice kahramanlarıyla yeniden anlattık." dedi.

        Sezer, Cumhuriyet'i daha ileriye götürmek için kararlılıkla çalıştıklarını dile getirdi.

        Günün anlam ve önemini belirten şiirlerin okunmasının ardından tören, halk oyunları gösterisiyle devam etti.

        Cumhuriyet'in 102'inci yıl dönümü dolayısıyla düzenlenen şiir, resim ve kompozisyon yarışmalarında başarı gösteren öğrencilere hediyeleri verildi.

        Tören askeri birlikler, öğrenciler ve sivil toplum kuruluşlarının geçit töreniyle sona erdi.

        Geçit töreninde Kara Havacılık Komutanlığına bağlı 2 helikopter de gösteri uçuşu yaptı. Vatandaşlar, cep telefonlarıyla video ve fotoğraflar çekerek bu anları ölümsüzleştirdi.

        Programa, AK Parti Edirne Milletvekili Fatma Aksal, CHP Edirne Milletvekili Ahmet Baran Yazgan, İYİ Parti Edirne Milletvekili Mehmet Akalın, Garnizon Komutanı Tuğgeneral Yüksel Kolcu, 9. Hudut Tugay Komutanı Tuğgeneral Bülent Barış Sarp, Belediye Başkanı Filiz Gencan, Edirne Cumhuriyet Başsavcısı Tuğan Sarıca, il protokol üyeleriyle siyasi parti ve sivil toplum kuruluşu temsilcileri katıldı.

        - Kırklareli

        Valilik makamında düzenlenen kutlama programı kapsamında Vali Uğur Turan, tebrikleri kabul etti.

        Özgürlük ve Demokrasi Meydanı'nda devam eden kutlamalarda Vali Turan, 55. Mekanize Piyade Tugay Komutanı Tuğgeneral Erdal Köse ve Kırklareli Belediye Başkanı Derya Bulut, askeri araçtan vatandaşları selamladı.

        Törende, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın, Cumhuriyet'in 102. yıl dönümü ve Cumhuriyet Bayramı mesajının okundu.

        Vali Turan, yaptığı konuşmada, Cumhuriyet'in ilanının 102. yıl dönümünü kutlamanın heyecan ve gururunu yaşadıklarını ifade etti.

        Daha sonra öğrenciler tarafından şiirler okundu, halk oyunları ekibi gösteri sundu.

        Öğrenci ve askeri birliklerin geçiş yaptığı törene, protokol üyeleri, sivil toplum kuruluşu ve siyasi parti temsilcileri katıldı.

        - Tekirdağ

        Tekirdağ'da da Vali Recep Soytürk'ün makamında tebrikleri kabul etmesinin ardından, tören Orduevi önünde devam etti.

        Vali Soytürk, Garnizon Komutanı Tuğgeneral Tuğgeneral Aytuğ Yürüyüş ve Büyükşehir Belediye Başkanı Candan Yüceer, askeri araçtan vatandaşları selamladı.

        Törende konuşan Soytürk, Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ün önderliğinde Kurtuluş Savaşı'nı kazanarak, bunu Cumhuriyet ile taçlandırıldığı günün 102. yıl dönümünü kutlamanın gurur ve coşkusunu hep birlikte yaşadıklarını söyledi.

        Törende, Tekirdağ Yelken Spor Kulübü sporcuları gösteri yaptı.

        Törene, AK Parti Tekirdağ milletvekilleri Mestan Özcan ve Çiğdem Koncagül, CHP Tekirdağ milletvekilleri Faik Öztrak ve Nurten Yontar, kurum müdürleri, siyasi parti temsilcileri, öğrenciler ve vatandaşlar da katıldı.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Edirne haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Edirne Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

        Günün Önemli Manşetleri
        Gebze'de 6 katlı bina çöktü
        Gebze'de 6 katlı bina çöktü
        Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan Cumhuriyet Bayramı mesajı
        Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan Cumhuriyet Bayramı mesajı
        Sınır köyünde yürekleri ısıtan Cumhuriyet coşkusu
        Sınır köyünde yürekleri ısıtan Cumhuriyet coşkusu
        Sancılı gece! Cumhuriyet'in 102'inci yılı! Kutlu olsun...
        Sancılı gece! Cumhuriyet'in 102'inci yılı! Kutlu olsun...
        İş dünyasından "29 Ekim Cumhuriyet Bayramı" mesajları
        İş dünyasından "29 Ekim Cumhuriyet Bayramı" mesajları
        Müjdeler var
        Müjdeler var
        2 kardeşin ölümüne neden olan alkollü sürücüden 'selektör' savunması!
        2 kardeşin ölümüne neden olan alkollü sürücüden 'selektör' savunması!
        Yan bakma cinayeti! 12 kişi gözaltına alındı
        Yan bakma cinayeti! 12 kişi gözaltına alındı
        İşte Zorbay Küçük'ün yönettiği Süper Lig maçları
        İşte Zorbay Küçük'ün yönettiği Süper Lig maçları
        Kısa mı uzun mu? Kalp için en faydalı yürüyüş hangisi?
        Kısa mı uzun mu? Kalp için en faydalı yürüyüş hangisi?
        20 yıl önce kurudu! Depremle yeniden akmaya başladı
        20 yıl önce kurudu! Depremle yeniden akmaya başladı
        Sergen Yalçın'ın kader sınavı!
        Sergen Yalçın'ın kader sınavı!
        3 oğlu 5 gün önce kazada öldü... Onun da yüreği durdu!
        3 oğlu 5 gün önce kazada öldü... Onun da yüreği durdu!
        "Ayvayı yemek" nereden geliyor?
        "Ayvayı yemek" nereden geliyor?
        Ördek avında kazara oğlunu vurdu!
        Ördek avında kazara oğlunu vurdu!
        Bahis skandalı dalga dalga büyüyor!
        Bahis skandalı dalga dalga büyüyor!
        Bayramda çalışan işçiye 1 günlük ücret
        Bayramda çalışan işçiye 1 günlük ücret
        Gökyüzünde yeni mimari: Typhoon, KAAN ve F-16 üçlüsü
        Gökyüzünde yeni mimari: Typhoon, KAAN ve F-16 üçlüsü
        "Hiçbir şey ateşkesi tehlikeye atmayacak"
        "Hiçbir şey ateşkesi tehlikeye atmayacak"
        İsrail ateşkese rağmen Gazze'ye saldırdı!
        İsrail ateşkese rağmen Gazze'ye saldırdı!

        Benzer Haberler

        Edirne kırmızısı yapılan çalışmalarla ekonomik ve kültürel değer haline get...
        Edirne kırmızısı yapılan çalışmalarla ekonomik ve kültürel değer haline get...
        Trakya Üniversitesinde "Türk Milli Mücadelesi'nin Miracı: Türkiye Cumhuriye...
        Trakya Üniversitesinde "Türk Milli Mücadelesi'nin Miracı: Türkiye Cumhuriye...
        Edirne'de "Cumhuriyet Bayramı Özel Konseri" verildi
        Edirne'de "Cumhuriyet Bayramı Özel Konseri" verildi
        Edirne Valisi Sezer'den 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı mesajı
        Edirne Valisi Sezer'den 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı mesajı
        TÜ'de "Cumhuriyet Bayramı Konseri" düzenlendi
        TÜ'de "Cumhuriyet Bayramı Konseri" düzenlendi
        GÜNCELLEME - Edirne'de kostüm etkinliğine imam cübbesiyle katılan şüpheli s...
        GÜNCELLEME - Edirne'de kostüm etkinliğine imam cübbesiyle katılan şüpheli s...