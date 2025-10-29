Edirne'de Genç Kızılay çocuklara yönelik Cumhuriyet Bayramı etkinliği düzenledi

AK Parti Edirne İl Başkanı Belgin İba ve beraberindekiler de etkinliğe katılarak, Genç Kızılay ekibinden bilgi aldı ve çocuklarla oyun oynadı.

Genç Kızılay Edirne Temsilcisi Kardelen Sarıteke, etkinlikte yaptığı açıklamada, 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı coşkusunu Edirneliler ile yaşadıklarını söyledi.

Edirne'de, Genç Kızılay Cumhuriyet'in 102. yılı dolayısıyla çocuklara yönelik yüz boyama etkinliği düzenledi.

Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Edirne haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Edirne Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.