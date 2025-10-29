Habertürk
Habertürk
        Haberler Yerel Haberler Edirne Haberleri

        Edirne'de Genç Kızılay çocuklara yönelik Cumhuriyet Bayramı etkinliği düzenledi

        Edirne'de, Genç Kızılay Cumhuriyet'in 102. yılı dolayısıyla çocuklara yönelik yüz boyama etkinliği düzenledi.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 29.10.2025 - 17:23 Güncelleme: 29.10.2025 - 17:23
        Edirne'de Genç Kızılay çocuklara yönelik Cumhuriyet Bayramı etkinliği düzenledi
        Edirne'de, Genç Kızılay Cumhuriyet'in 102. yılı dolayısıyla çocuklara yönelik yüz boyama etkinliği düzenledi.

        Saraçlar Caddesi'ndeki etkinlikte, gönüllüler miniklerin yüzlerini kırmızı-beyaz renklere boyayarak bayram coşkusunu paylaştı.

        Genç Kızılay Edirne Temsilcisi Kardelen Sarıteke, etkinlikte yaptığı açıklamada, 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı coşkusunu Edirneliler ile yaşadıklarını söyledi.

        Çocukların etkinlikte eğlendiğini belirten Sarıteke, "Cumhuriyetimizin 102. yılını kutluyoruz. Başta Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ü, vatan uğruna can veren tüm şehitlerimizi rahmetle anıyoruz." ifadelerini kullandı.

        Sarıteke, Türk Kızılayın kan bağış kampanyası hakkında da bilgi verdi.

        AK Parti Edirne İl Başkanı Belgin İba ve beraberindekiler de etkinliğe katılarak, Genç Kızılay ekibinden bilgi aldı ve çocuklarla oyun oynadı.

