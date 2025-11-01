Balkanlar'dan gelen din alimleri Edirne'de bir araya geldi

Edirne’de İslam Alimleri Vakfınca düzenlenen "Kendi Gök Kubbemiz Balkan Alimleri Buluşması-2" programı gerçekleştirildi.

Valilik ev sahipliğinde kentteki bir otelde gerçekleşen organizasyon Selimiye Camisi İmam Hatibi Yusuf Serenli’nin Kur’an tilavetiyle başladı.

Edirne Valisi Yunus Sezer, yaptığı konuşmada, bu tarz programları bir sılayı rahim, hasret giderme, kucaklaşma vesilesi olarak görerek tertip ettiklerini belirtti.

Gazze meselesinin bir Filistin meselesinden öte İslam aleminin düştüğü durumu özetleyen bir mesele olduğuna işaret eden Sezer, "Bu mesele ahvalimizi gözden geçirme meselesidir. Gazze meselesi bir devletin İslam coğrafyasının gözünün içine baka baka katliam yapışının resmi ve bizim de buna seyirci kalmamız meselesidir." dedi.

Sezer, İslam Medeniyeti'nin hiçbir zaman zalimin yanında yer almadığını, hak ve batılın mücadelesinde bedel ödeme pahasına hakkın yanında olduğunun altını çizdi.

Zalime "dur" demek için ilim, irfan sahibi ve medeniyet değerlerine bağlı insan yetiştirme üzerine odaklanılması gerektiğini dile getiren Sezer, “Bu zor, zahmetli, ileride söz sahibi olmak için yapmamız gereken meselenin özü budur. Bu toplantı vesilesiyle sizlerde başta Balkan coğrafyamızda olmak üzere önce kardeşlerimiz arasında uhuvveti sağlarsınız, fitne ve fesadı ayrıştırırsınız. Bunun yanında da yeniden bu dünyaya insanlığı hatırlatmak üzere imanlı, inançlı, ahlaklı, ilimde dünyanın en iyisi olan genç nesiller yetiştirmek için bir sistem anlayış ortaya konulur.” diye konuştu.

- "Siyonist bir terör şebekesiyle karşı karşıyayız" Diyanet İşleri Başkan Yardımcısı Dr. Hafiz Osman Şahin de toplantının özelinde Gazze olmak üzere ümmetin dertleriyle dertlenmek ve gönül coğrafyasındaki din adamlarıyla yeniden buluşmak amacıyla gerçekleştiğini belirtti. Gazze’de yaşanan zulme ve katliama değinen Şahin, şöyle konuştu: “Gazze’de bir Arz-ı Mev’ud hayaliyle dünyayı kana bulayan siyonist bir terör şebekesiyle karşı karşıyayız. Uzun yıllardır süren ancak 7 Ekim 2023’ten bu yana artarak devam eden katliamlar 70 bin insanımızın canına mal oldu. Dünya bu olayları seyrediyor. Bizler de İslam dünyası olarak acziyet içinde hüzünlü bir şekilde seyirci kalıyoruz. Bir şeyler yapmaya çalışıyoruz ama bu çabalar bu zulmü durdurmaya yetmiyor. Diyanet İşleri Başkanlığı olarak Filistin’i her zaman en önemli gündem maddesi yapıyoruz. Filistin’i hutbelerimizde, vaazlarımızda gündemden düşürmedik, sürekli uluslararası toplantılar yaptık, insani yardımlar ulaştırmaya çalışıyoruz. Dün 20 tırı Gazze’ye doğru yola çıkardık. Diyanet İşleri Başkanlığı ve Diyanet Vakfı bugüne kadar 1000’in üzerinde tırı Filistin için uğurladı. 40 milyon dolar civarında nakdi ve insani yardımları ulaştırmaya çalıştık.”

Balkanlar’dan gelen din adamlarını Edirne’de ağırlamaktan mutluluk duyduklarını ifade eden Şahin, birlik ve beraberliğin daim olmasını temenni etti. - “Bu nehirler de Şattülbalkan olarak beraberlikle aksın” Eski Diyanet İşleri Başkanı Prof. Dr. Ali Erbaş ise Filistin ve Gazze’nin ümmetin vicdan aynası olduğunu belirtti. Gazze’nin insanlığın vicdan testi olduğunu ifade eden Erbaş, Gazze’de yaşananların insanlığa sorumluluk bilincini sorgulattığını vurguladı. Müslümanların birlik ve beraberliğe her zamankinden daha fazla ihtiyacı olduğunun altını çizen Erbaş, şunları kaydetti: “Konuşuyoruz sonuç yok’ demeyeceğiz, bu umutsuzluğa kapılmayacağız. Müslümanların acil yapması gerekenler var. Bu meseleyi duygusal konu değil hukuki, tarihi ve stratejik bir mesele olarak nesillere öğretmeliyiz. Filistin gerçeği dersleriyle bunu okutmalıyız. Ekonomik dayanışma içerisinde olmamız lazım. Filistinli tüccarlarla direkt ticaret yapmamız lazım. Gençlerimiz sosyal medyada hakikat elçileri olunmalıdır bu mecraları başkalarının eline bırakmamamız gerekir. Adil ve bilgece anlatmamız lazım. Ulema meclisleri arasında iletişim ağı kurmamız lazım. Umut, sorumluluk ve dua ile... Bugün insanlık yorgun ama ümmet asla ümitsiz olamaz."

Erbaş, Dicle ve Fırat’ın Basra’yı beslediği Şattülarap gibi Balkanlar’daki nehirlerinin de Şaddülbalkan’ı oluşturarak birlik ve beraberliği beslemesi gerektiğini vurguladı. AK Parti Edirne Milletvekili Fatma Aksal ise Edirne sadece Osmanlı medeniyetinin Balkanlar’a açılan kapısının olmasının ötesinde ilim ve irfan coğrafyası da olduğunu belirtti. -“İnsanları öldürmek bizim felsefemizde yoktur” İslam Alimleri Vakfı Başkanı Prof. Dr. Nasrullah Hacımüftüoğlu ise programa ev sahipliği yapan Edirne Valisi Sezer’e teşekkür etti. Önemli bir organizasyonda bir araya geldiklerini ifade eden Hacımüftüoğlu, “Sanata, ilime, bilime, alime önem veren ‘bilge valimize’ teşekkür ediyorum. Ümmetin problemlerini çözmek için ittifak kuran zümreyi bir araya getiren, ulema ve ümerayı bir araya getiren Rabbime de şükürler ediyorum.” dedi. Hacımüftüoğlu, bugün dünyanın bir numaralı sorununun siyonist rejimin katliamları olduğunu kaydetti. İslam’ın ortaya çıkışından bu yana saldırıların hep devam ettiğini anımsatan Hacımüftüoğlu, şöyle konuştu:

“Endülüs Emeviler Devleti’nde, Balkanlar’da, Bağdat’ın işgalinde, Anadolu’ya gelen Haçlı Seferleri’ndeki katliamlar bugünkünden farklı değildi. İslam’ın ortaya çıktığı günden bu yana dünyanın iki kutbu, hak ve batıl hep karşı karşıya gelmiştir. 200 yıldan beri medeniyet adıyla ortaya çıkan, ısırgan ve tekelci, Mehmet Akif’in ‘Tek dişi kalmış canavar’ diye tabir ettiği dünyayı tarayıp geçiyor, demokrasi ve insan hakları adı altında gerçekleşenlere medeniyet değil vahşet denir. Gerçek medeniyet İslam’dır. Çünkü İslam ayrım yapmadan bütün insanları kardeş ilan eder, insanları öldürmek bizim felsefemizde yoktur, katillere karşı uyanık olmamız gerek.” Edirne Müftüsü Ercan Aksu da programda başta Gazze, aile ve ümmetin birliği gibi önemli konuların müzakere edileceğini ifade etti. Dünya Müslüman Alimleri Vakfı Başkanı Prof. Dr. Ali el Karadaği'nin de bir konuşma yaptığı programın açılış töreninde Edirne Valisi Yunus Sezer ile İslam Alimleri Vakfı Başkanı Prof. Dr. Nasrullah Hacımüftüoğlu, Balkanlar’dan gelen din adamları ve alimlere Selimiye Camisi işlemeli, Edirnekari bezemeli ahşap tablo armağan etti.