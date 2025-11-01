Habertürk
        Karadağ İslam Birliği Başkanı Feyziç, Karadağ'ın Türkiye'ye vize uygulaması hakkında konuştu:

        Karadağ İslam Birliği Başkanı Rıfat Feyziç, Karadağ'ın Türk vatandaşlarına vizesiz seyahat uygulamasının geçici olarak askıya alınmasını doğru bulmadığını söyledi.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 01.11.2025 - 17:08 Güncelleme: 01.11.2025 - 17:08
        Edirne'de İslam Alimleri Vakfınca Valilik ev sahipliğinde düzenlenen "Kendi Gök Kubbemiz Balkan Alimleri Buluşması-2" programı Prof. Dr. Nasrullah Hacımüftüoğlu yönetimindeki açılış oturumuyla devam etti.

        Feyziç, programdaki konuşmasında, Karadağ'ın Türk vatandaşlarına vizesiz seyahat uygulamasının geçici olarak askıya alınmasına ilişkin değerlendirmede bulundu.

        Türk vatandaşlarının karıştığı iddia edilen bıçaklı saldırı olayının ardından protesto olayları yaşandığını anımsatan Feyziç, "Protestolarda 'Türkler dışarı' sloganları atıldı. 'Türkler dışarı' sloganı Balkanlar'da 100 yıldır mevcut. Osmanlı çekildikten sonra bu söylem 100 yıldır orada yaşıyor. 'Türkler dışarı' demek sadece etnik anlama gelmiyor, aynı zamanda Boşnak ve Arnavutlara mesaj gönderiyorlar. Çünkü Balkanlar'da 'Türk', 'Müslüman' anlamına geliyor." dedi.

        Feyziç, kendi görüşüne göre yaşanan durumun hazırlanmış bir olay olduğunu ifade etti.

        Karadağ'da yaşayan Hristiyanların, "ülkede çok fazla Türk bulunduğu" iddiasıyla korkutulmaya çalışıldığını anlatan Feyziç, şunları kaydetti:

        "Karadağ'a 110 bin Türk geldi diyorlar. Karadağ'da toplam yabancı nüfusu 100 bin. Başka merkezler tarafından kontrol edilen iktidar siyasetçileri 100 bin yabancı yerine 100 bin Türk diyorlar. Türklerden daha çok Sırplar var. Ondan sonra Ruslar, Ukraynalılar geliyor. Türkler nüfus olarak 5'inci ya da 6'ncı sırada geliyor.

        Halk arasında hep 'Türkler sıkıntılı, problem yaratıyorlar' lafı çıkartıldı ve yabancıların suç işleyişi konuşuluyor. Türkler yabancılar arasında 5'inci sırada. Bıçaklama olayıyla ilgili yeni detaylar ortaya çıkıyor. Belki Türk vatandaşları hiç katılmadı, hiç de karışmadı. Türklere vize uygulamak ve bir kısmını korkutup Karadağ'dan göndermek için çok iyi hazırlanan bir projedir. Karadağ devleti bu konuda haklı değil, Türklere karşı haksız işler yapıyor."

        Açılış oturumu Balkan ülkelerinden gelen müftülerin konuşmalarıyla tamamlanan program, yarın sona erecek.

        Karadağ medyasında, "Podgoritsa'da Türk vatandaşlarının karıştığı bıçaklı saldırı olduğu" iddiaları yer almış, ardından Karadağ Başbakanı Milojko Spajic, ABD merkezli X şirketinin sosyal medya platformunda yaptığı paylaşımda, Türk vatandaşlarına vizesiz seyahat uygulamasının geçici olarak askıya alındığını belirtmişti.

        Podgoritsa Yüksek Mahkemesi de başkent Podgoritsa'da "Türk vatandaşlarının karıştığı bıçaklı saldırı olduğu iddiaları" nedeniyle tutuklanan 2 kişinin, olayla ilgisi olmadığını ve serbest bırakıldıklarını bildirmişti.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Edirne haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Edirne Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

