Habertürk
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Spor
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Stil
        Resmi İlanlar
        Haberler Yerel Haberler Edirne Haberleri

        Kürekte Avrupa ve Dünya Şampiyonaları için Edirne'den ev sahipliği başvurusu

        Meriç Nehri'nin kürek branşında gelecek yıl dünya veya Avrupa şampiyonalarına ev sahipliği yapması amacıyla uluslararası başvuru yapıldığı bildirildi.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 03.11.2025 - 16:27 Güncelleme: 03.11.2025 - 16:27
        ABONE OL
        ABONE OL
        Kürekte Avrupa ve Dünya Şampiyonaları için Edirne'den ev sahipliği başvurusu
        ABONE OL
        Google-ABONE OL

        Meriç Nehri'nin kürek branşında gelecek yıl dünya veya Avrupa şampiyonalarına ev sahipliği yapması amacıyla uluslararası başvuru yapıldığı bildirildi.

        Edirne İl Genel Meclisi Gençlik ve Spor Komisyonu Başkanı İrfan Yeğitoğlu, İl Özel İdaresi Meclis Toplantı Salonu'nda gerçekleştirilen kasım ayı toplantılarının ilk oturumunda, Meriç Nehri'nde 2025 yılında düzenlenen ulusal ve uluslararası organizasyonlar, bu etkinliklere katılan takımlar ile sporcu sayıları ve 2026 yılı için planlanan organizasyonlar hakkında sunum yaptı.

        Yeğitoğlu, gelecek yıl da Meriç Nehri'nin ulusal ve uluslararası birçok şampiyonaya ev sahipliği yapacağını belirterek, "Bunların yanı sıra bir dünya ve bir Avrupa Şampiyonası'nın ilimizde yapılması için talepte bulunulmuştur. Ancak müsabaka tarihleri aralık ayında belli olacaktır." dedi.

        - Emeği geçenlere teşekkür

        Edirne İl Genel Meclisi Başkanı Çiğdem Gegeoğlu ise gençlere yönelik yatırımlardan asla tasarruf edilmemesi gerektiğini vurgulayarak, bu konuda her zaman destek olacaklarını söyledi.

        Gegeoğlu, son yıllarda Edirne'nin adını kürek sporuyla duyurmaya başladığını ifade ederek, "Aslında kürek, şehrimizde çok eskiden beri konuşulan bir spor değil. Yeni yeni spor kültürümüze giriyor. Hem uluslararası hem ulusal şampiyonaların burada yapılması, hem şehrin tanıtımı hem de spor adına çok kıymetli. Üç nehirle kuşatılmış bir şehir olarak bu organizasyonlar bizim için gerçekten önemli. Emeği geçen herkese teşekkür ediyorum." diye konuştu.

        Son iki yıldır doğal kürek parkuru olarak tescil edilen Meriç Nehri'nde başta 23 Yaş Altı Avrupa Şampiyonası olmak üzere pek çok yarış ve organizasyon gerçekleştirildi.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Edirne haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Edirne Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

        Günün Önemli Manşetleri
        Marmara'da hissedilen deprem!
        Marmara'da hissedilen deprem!
        Engin Çağlar'ın ölümünde motosikletlinin ifadesi ortaya çıktı!
        Engin Çağlar'ın ölümünde motosikletlinin ifadesi ortaya çıktı!
        General Motors Türkiye'ye geri dönüyor
        General Motors Türkiye'ye geri dönüyor
        11 yaşındaki oğlu ölmüştü... Komşusuna kurşun yağdırdı!
        11 yaşındaki oğlu ölmüştü... Komşusuna kurşun yağdırdı!
        Kayıp imam 2 gündür aranıyordu... Uçurumda feci son!
        Kayıp imam 2 gündür aranıyordu... Uçurumda feci son!
        Komisyon "İrlanda modelini" inceledi
        Komisyon "İrlanda modelini" inceledi
        Arda Güler oynuyor Fenerbahçe kazanıyor!
        Arda Güler oynuyor Fenerbahçe kazanıyor!
        Oğlunun cesedi çürümüştü... Anneden DNA alındı... Yürek yakan teşhis!
        Oğlunun cesedi çürümüştü... Anneden DNA alındı... Yürek yakan teşhis!
        "Ferrero'nun taahhütlerini yerine getirmesi zorunluluk"
        "Ferrero'nun taahhütlerini yerine getirmesi zorunluluk"
        Nobel'in bulduğunu biz de bulabiliriz
        Nobel'in bulduğunu biz de bulabiliriz
        Eski hakemlerden flaş derbi yorumu: 2 penaltı, 2 kırmızıyı atladı!
        Eski hakemlerden flaş derbi yorumu: 2 penaltı, 2 kırmızıyı atladı!
        "Mahkemelik olacağız"
        "Mahkemelik olacağız"
        Mourinho'nun enkazını yeniden inşa etti: Tedesco
        Mourinho'nun enkazını yeniden inşa etti: Tedesco
        Memur ve emeklinin enflasyon farkı belli oldu
        Memur ve emeklinin enflasyon farkı belli oldu
        "Mescid-i Aksa’ya zarar verme teşebbüslerine müsaade edemeyiz"
        "Mescid-i Aksa’ya zarar verme teşebbüslerine müsaade edemeyiz"
        Likya Yolu 'Dünyanın En Güzel Yürüyüş Rotası' seçildi
        Likya Yolu 'Dünyanın En Güzel Yürüyüş Rotası' seçildi
        Ekim enflasyonu açıklandı
        Ekim enflasyonu açıklandı
        2026'da ne kadar MTV ödenecek?
        2026'da ne kadar MTV ödenecek?
        2026 yılı için yeniden değerleme oranı belli oldu
        2026 yılı için yeniden değerleme oranı belli oldu
        '120 TL' işe yaradı
        '120 TL' işe yaradı

        Benzer Haberler

        Edirne'de yurt dışına kaçmak isteyen 3 FETÖ şüphelisi yakalandı
        Edirne'de yurt dışına kaçmak isteyen 3 FETÖ şüphelisi yakalandı
        Edirne'de 3 FETÖ şüphelisi yakalandı
        Edirne'de 3 FETÖ şüphelisi yakalandı
        Edirne ve Kırklareli'nde 17 düzensiz göçmen yakalandı
        Edirne ve Kırklareli'nde 17 düzensiz göçmen yakalandı
        Edirne'de aşçı adayı öğrenciler Gazze yararına kermes düzenledi
        Edirne'de aşçı adayı öğrenciler Gazze yararına kermes düzenledi
        Kapıkule Sınır Kapısı'nda çift yönlü 7'şer kilometre tır kuyruğu oluştu
        Kapıkule Sınır Kapısı'nda çift yönlü 7'şer kilometre tır kuyruğu oluştu
        Üniversite öğrencilerinden tematik makyaj ve kıyafetlerle 'korku gecesi'
        Üniversite öğrencilerinden tematik makyaj ve kıyafetlerle 'korku gecesi'