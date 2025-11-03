Kürekte Avrupa ve Dünya Şampiyonaları için Edirne'den ev sahipliği başvurusu

Meriç Nehri'nin kürek branşında gelecek yıl dünya veya Avrupa şampiyonalarına ev sahipliği yapması amacıyla uluslararası başvuru yapıldığı bildirildi.

Edirne İl Genel Meclisi Gençlik ve Spor Komisyonu Başkanı İrfan Yeğitoğlu, İl Özel İdaresi Meclis Toplantı Salonu'nda gerçekleştirilen kasım ayı toplantılarının ilk oturumunda, Meriç Nehri'nde 2025 yılında düzenlenen ulusal ve uluslararası organizasyonlar, bu etkinliklere katılan takımlar ile sporcu sayıları ve 2026 yılı için planlanan organizasyonlar hakkında sunum yaptı.

Yeğitoğlu, gelecek yıl da Meriç Nehri'nin ulusal ve uluslararası birçok şampiyonaya ev sahipliği yapacağını belirterek, "Bunların yanı sıra bir dünya ve bir Avrupa Şampiyonası'nın ilimizde yapılması için talepte bulunulmuştur. Ancak müsabaka tarihleri aralık ayında belli olacaktır." dedi.

- Emeği geçenlere teşekkür

Edirne İl Genel Meclisi Başkanı Çiğdem Gegeoğlu ise gençlere yönelik yatırımlardan asla tasarruf edilmemesi gerektiğini vurgulayarak, bu konuda her zaman destek olacaklarını söyledi.