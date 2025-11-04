Edirne'de çeltik saplarından yakıt üretilmesi amacıyla tesis kurulacak

Çeltik üretiminde söz sahibi Edirne'de çeltik saplarından yakıt üretilmesi planlanıyor.

Edirne Valisi Yunus Sezer, Valilik'te düzenlediği basın toplantısında, çeltik hasadı sonrası tarlada kalan anızın yasak olmasına rağmen çiftçilerin bazılarının yakarak bertaraf yolunu seçtiklerini söyledi.

Sezer, çeltik saplarından yakıt elde edilmesi yönünde çalışma planlandığını ve amaçla bir tesis kurulacağını belirtti.

Tesisin Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı desteğiyle kurulacağına işaret eden Sezer, "Bu sene teşvik programına alındı. Bunlar milli kaynak, besleyici yönü olmadığı için hayvan yemi olarak kullanılamıyor. Tarladan bir şekilde kaldırılması lazım, çözüm arayışı içerisindeyiz. Bu sene somut bir adım atıldı. Çeltik saplarının değerlendirilmesi için bir fabrika kurulacak, bir yatırımcı var. Belki bu yıl yetişmez ama önümüzdeki yıl için böyle bir çalışma ortaya konacak." diye konuştu.

- Hamzabeyli Gümrük Kapısı yolu genişletilecek

Vali Sezer, Hamzabeyli Gümrük Kapısı yolunda genişletme çalışması yapılacağını ifade etti. Yolda zaman zaman üzücü kazaların yaşandığını belirten Sezer, "O yolun genişletilmesi ve bölünmüş yol olması için çalışmalar devam ediyor. İhale edilip kısa sürede çalışmalara başlanacak." dedi. Sezer, kentte yaşanan su sıkıntısını çözmek için hayata geçirilecek Süloğlu Barajı İsale Hattı çalışmasına başlandığını, ihtiyaç duyulan boruların gelmesiyle hattın kısa sürede tamamlanacağını dile getirdi. - Asayişin sağlanmasına yönelik çalışmalar Sezer, kentte asayiş ve huzurun sağlanması için güvenlik güçlerinin çalışmalarını aralıksız sürdürdüğünü belirtti. Hırsızlık olaylarında bu yılın ilk 10 ayında geçen yıla göre ciddi azalma sağlandığını ifade eden Sezer, vatandaşları dolandırıcılık olaylarına karşı dikkatli olmaları yönünde uyardı.