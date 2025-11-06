AK Parti Edirne İl Başkanı İba, İpsala'da vatandaşlarla buluştu

AK Parti Edirne İl Başkanı Belgin İba, İpsala ilçesinde vatandaşlarla bir araya geldi.

İba, Korucu köyü sakinlerinin talep ve önerilerini dinledi.

Köy ve mahalle ziyaretlerine önem verdiklerini belirten İba, "Edirne'nin her köşesinde vatandaşlarımızla bir araya gelmeye, onların görüş ve taleplerini doğrudan dinlemeye devam ediyoruz. Amacımız hizmeti ve gönül belediyeciliğini her yere ulaştırmak." ifadelerini kullandı.

Ziyarette, İpsala Belediye Başkanı Mehmet Kerman, Edirne Tarım ve Orman Müdürü İslam Köse, AK Parti Edirne Koordinatörü Hülya Özdağ Özen ve köy muhtarı İzzet Oruç Sezer de yer aldı.

İba, Esetçe beldesi ve Kocahıdır köyüne de ziyaretler gerçekleştirdi.