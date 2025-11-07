Edirne'de düzenlenen operasyonda 67 bin 160 makaron ele geçirildi
Edirne'nin Uzunköprü ilçesinde düzenlenen operasyonda 67 bin 160 makaron ele geçirildi.
İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri kaçak tütün ve sigara satışının önlenmesine yönelik yürütülen çalışmalar kapsamında Mareşal Fevzi Çakmak Mahallesi'ndeki adrese operasyon düzenlendi.
Aramada 215 kutu içerisinde 43 bin bandrolsüz makaron, 602 şeffaf poşet içerisinde 12 bin 40 doldurulmuş makaron, 606 paket içerisinde ise 12 bin 120 doldurulmuş makaron ve 10 paket içerisinde 7 bin 500 adet şeffaf poşet ele geçirildi.
Operasyonda B.B. ve B.A.B. gözaltına alındı
