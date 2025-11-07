Edirne Valisi Yunus Sezer, Batı Trakya'da, Dostluk Eşitlik Barış Partisinin (DEB) kurucusu ve ilk Genel Başkanı Dr. Sadık Ahmet'in eşi ve oğlunu kabul etti.

Valilikten yapılan açıklamaya göre, Dr. Sadık Ahmet'in eşi Işık Ahmet ve oğlu Levent Sadık Ahmet, Vali Sezer'e makamında ziyarette bulundu.

Sezer, ziyaretten memnuniyet duyduğunu kaydetti.

- Sezer, yapımı süren Kapıkule Jandarma Karakolunu inceledi

Edirne Valisi Yunus Sezer, yapımı devam eden Kapıkule Jandarma Karakolunda incelemede bulundu.

Valilikten yapılan açıklamaya göre, karakolda incelemede bulunan Sezer, yapılan çalışmalar hakkında bilgi aldı.

Edirne Jandarma Komutanı Albay Mehmet Kasım Ermiş, Edirne Emniyet Müdürü Muhittin Ayhan, Trakya Gümrük ve Dış Ticaret Bölge Müdürü Ali Topçu ve beraberindekiler Sezer'e eşlik etti.