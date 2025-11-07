Habertürk
        Haberler Yerel Haberler Edirne Haberleri

        "Göçmen kaçakçılığı" suçundan hapis cezası alan Keşan Belediye Meclis Üyesi O.U. yakalandı

        Edirne'de, hakkında "göçmen kaçakçılığı" suçundan kesinleşmiş hapis cezası bulunan Keşan Belediye Meclis Üyesi O.U. yakalandı.

        Giriş: 07.11.2025 - 22:54 Güncelleme: 07.11.2025 - 22:54
        Alınan bilgiye göre, O.U. geçen yıl "göçmen kaçakçılığı" suçundan İpsala Asliye Ceza Mahkemesince 4 yıl 10 ay 10 gün hapis cezasına çarptırıldı.

        Kararın kesinleşmesinin ardından CHP'li Meclis Üyesi O.U, jandarma ekiplerince gözaltına alındı.

        Hükümlü O.U. jandarma ve Keşan Adliyesi'ndeki işlemlerinin ardından cezaevine gönderildi.

        Anadolu Ajansı, DHA ve İHA tarafından geçilen tüm Edirne haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Edirne Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

