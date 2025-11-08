Edirne Valisi Sezer, sporla buluşturulan öğrencilerle bir araya geldi

Edirne Valisi Yunus Sezer, "Okuldan Spora" projesi kapsamında Yıldırım Beyazıt Mahallesi'nde antrenman yapan öğrencilerle bir araya geldi.

Valilikten yapılan açıklamaya göre, öğrencilerle sohbet eden Vali Sezer, çalışmalar hakkında bilgi aldı.

Sezer, geleceğin teminatı çocukların sportif ve kültürel gelişimleri için çalışmaların kararlılıkla sürdürüldüğünü belirtti.

Geçen yıl 4 bin öğrencinin katılımıyla başlayan projenin bu yıl 12 farklı branşta 12 binin üzerinde katılımla devam ettiğini aktaran Sezer, Dezavantajlı mahallelerimiz başta olmak üzere tüm çocuklarımızı Okuldan Spora ve Mahalle Ligi programlarımız kapsamında evlerinden alıp spor tesislerine taşıyoruz. Düzenli antrenmanlarla onları sporla buluşturuyor ve gelişimlerine katkı sağlıyoruz. Desteklerinden dolayı Gençlik ve Spor Bakanlığımıza ve emeği geçen herkese teşekkür ederiz." ifadelerini kullandı.