        Edirne Haberleri

        Edirne Valisi Sezer, sporla buluşturulan öğrencilerle bir araya geldi

        Edirne Valisi Yunus Sezer, "Okuldan Spora" projesi kapsamında Yıldırım Beyazıt Mahallesi'nde antrenman yapan öğrencilerle bir araya geldi.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 08.11.2025 - 14:47 Güncelleme: 08.11.2025 - 14:50
        Edirne Valisi Sezer, sporla buluşturulan öğrencilerle bir araya geldi
        Edirne Valisi Yunus Sezer, "Okuldan Spora" projesi kapsamında Yıldırım Beyazıt Mahallesi'nde antrenman yapan öğrencilerle bir araya geldi.

        Valilikten yapılan açıklamaya göre, öğrencilerle sohbet eden Vali Sezer, çalışmalar hakkında bilgi aldı.

        Sezer, geleceğin teminatı çocukların sportif ve kültürel gelişimleri için çalışmaların kararlılıkla sürdürüldüğünü belirtti.

        Geçen yıl 4 bin öğrencinin katılımıyla başlayan projenin bu yıl 12 farklı branşta 12 binin üzerinde katılımla devam ettiğini aktaran Sezer, Dezavantajlı mahallelerimiz başta olmak üzere tüm çocuklarımızı Okuldan Spora ve Mahalle Ligi programlarımız kapsamında evlerinden alıp spor tesislerine taşıyoruz. Düzenli antrenmanlarla onları sporla buluşturuyor ve gelişimlerine katkı sağlıyoruz. Desteklerinden dolayı Gençlik ve Spor Bakanlığımıza ve emeği geçen herkese teşekkür ederiz." ifadelerini kullandı.

        Anadolu Ajansı, DHA ve İHA tarafından geçilen tüm Edirne haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Edirne Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

